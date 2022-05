Conheça a Feira Mercado Negro para empreendedores de BH

Feira Mercado Negro proporciona espaço de protagonismo para empreendedorismo negro (foto: Cytonn Photography/Pexels)



O afroempreendedorismo movimenta cerca de R$1,73 trilhão por ano, segundo um estudo conduzido pelo Movimento Black Money. Seguindo essa tendencia, a 18ª edição da Feira Mercado Negro ocorrerá nesta sexta (06/05).Além da venda de produtos, a feira terá show com a sambista Adriana Araújo e uma roda de conversa sobre samba e sociedade.

Nesta edição, serão expositores de acessórios, artesanato, bolsas, vestuário, cosméticos, brinquedos e alimentação. “É uma feira para trazer protagonismo para os empreendedores pretos da cidade. Ela foi e é construída com cada feirante", afirma Suellen Sampaio, Coordenadora e gestora Teatro Espanca. O teatro cede o espaço para que o evento aconteça.



Suellen Sampaio: 'o Mercado Negro oi e é construído com cada feirante' (foto: Arquivo Pessoal)





A roda de conversa sobre Samba e Sociedade será aberta para a participação do público. “A gente convidou a Adriana Araújo, uma figura muito importante para o samba em Belo Horizonte, e o pesquisador Arthur Reis. Eles devem abordar a importância do samba na sociedade, o papel da mulher preta dentro do samba, as raízes do samba", afirma.

Aquilombamento





Jane Luciana: 'a feira é diferente de outras feiras estamos todos ali em pé de igualdade' (foto: Arquivo Pessoal)



Jane Luciana, que participará da feira com a marca Nós Cosméticos Naturais, destaca que as feiras convencionais são mais difíceis de serem acessadas. Já a Mercado Negro, se torna um espaço de aquilombamento e construção conjunta.





Bacharel em direito, Jane conta que a Nós surgiu da vontade de investir nos cuidados pessoais, mas se deparou com produtos muito caros, então decidiu aprender a fazer os produtos A ideia ganhou força, expandindo para família e amigos. Ela se profissionalizou e criou a Nós em 2020, que conta com uma linha completa de cuidado para o rosto e corpo, com sabonetes, cremes, tônicos, esfoliantes e escalda-pés.





Serviço:

Feira Mercado Negro Data: 6 de maio (sexta-feira) Horário: 17h às 22h “A importância do Mercado Negro é dar empoderamento financeiro. A feira é um espaço para o afroempreendedor expor, com base na cultura, na visão de mundo dele e, mais do que isso, o produto é valorizado não só por aquilo apresentado, mas por toda a carga energética, de ancestralidade, de conhecimento e de saber”, afirma Jane.

Endereço: R. Aarão Reis, 542 - Centro, Belo Horizonte



*Estagiária sob supervisão de Márcia Maria Cruz