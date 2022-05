Blackface: repúblicas de Ouro Preto são acusadas de prática racista

Residentes de repúblicas em Ouro Preto (MG) são acusados de fazer blackface (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Moradores de repúblicas de Ouro Preto (MG) foram acusados de fazer blackface, uma prática racista há pelo menos 200 anos, na qual pessoas brancas pintam seus rostos com cores escuras com o intuito de ridicularizar os negros com fins de entretenimento. Segundo o perfil de uma das repúblicas, o evento em que isso ocorreu, chamado de Miss Bixo, faz parte de um costume da cidade. “Os estudantes têm a tradição de se fantasiar e se pintar para a apresentação da equipe”, diz nota de retratação. Moradores de repúblicas de Ouro Preto (MG) foram acusados de fazer blackface, uma prática racista há pelo menos 200 anos, na qual pessoas brancas pintam seus rostos com cores escuras com o intuito de ridicularizar os negros com fins de entretenimento. Segundo o perfil de uma das repúblicas, o evento em que isso ocorreu, chamado de Miss Bixo, faz parte de um costume da cidade. “Os estudantes têm a tradição de se fantasiar e se pintar para a apresentação da equipe”, diz nota de retratação.









Joguei fantasia de pombo e corrida maluca no Google e não achei nada de Black Face %uD83E%uDD14%uD83E%uDD14%uD83E%uDD14 pic.twitter.com/6PM3TIRqiZ %u2014 Stylist das ilusões (@mycambos) May 3, 2022





ninguém liga. as repúblicas são intocáveis %uD83D%uDE25%uD83D%uDE25

o tanto de pano que passam pra racismo, homofobia e abuso aqui eu surreal

sem falar no tratamento com bicho que ultrapassa o ridículo %u2014 marco vai pra schmalkalden (@marcccccus) May 3, 2022





Nota de um abaixo-assinado contra o racismo na Ufop afirma que “as pinturas foram associadas a blackface, despertando gatilhos em pessoas negras e pardas, caracterizando racismo”. O abaixo-assinado foi criado com o intuito de iniciar um processo dentro da universidade contra a ação dos envolvidos.





No Instagram, o perfil do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Ufop se pronunciou dizendo que a prática de pintar o rosto de preto ou marrom para representar pessoas negras é um ato racista, doloroso e ofensivo, além de reforçar estereótipos. Também foram repostados stories de usuários que marcaram o DCE, mostrando o nome de algumas das repúblicas responsáveis pelo ato.





Uma das repúblicas diz, em nota, que entrará em contato com o DCE pessoalmente para conversar sobre a situação. “Pedimos desculpas aos que se sentiram ofendidos pela forma como representamos esses personagens. Em nossa república, repudiamos qualquer ato de racismo e estamos abertos para esclarecer e debater sobre essa questão, mas esclarecemos que não fizemos blackface para representar pessoas pretas. As fantasias pretendiam representar os personagens fictícios”, explica a nota.





O que é Blackface?

O blackface é uma prática que remete aos anos de 1830, cuja origem, acredita-se, tenha se dado em Nova York, nos Estados Unidos. Trata-se de pintar a pele de pessoas brancas em cores escuras a fim de ridicularizar pessoas negras associando-as a piadas e a estereótipos negativos, principalmente no cinema e no teatro - numa época em que pessoas negras não eram autorizadas a atuar por conta da cor da pele.





A prática é ofensiva por ter uma base no entretenimento de audiências brancas às custas de um grupo que lutava por direitos civis após séculos de escravidão, além de pregar estereótipos negativos sobre pessoas negras. Para Kehinge Andrews, da Birmingham City University, no Reino Unido, “o blackface tem raízes no racismo, que está ligado ao medo de pessoas negras e à ridicularização delas”, conta à BBC News.