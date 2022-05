'Me senti humilhado': jovem é vítima de racismo por grupo de amigas

O vídeo foi gravado em um campeonato de futevôlei no Gama e começa com a dona do perfil gravando ela mesma. Do lado de uma amiga, elas repassam alguns nomes.



“Cerqueira, neguim e o vitinho”. Uma amiga fala “Negão nem falou com a gente ontem, viu”, diz uma amiga. Quando a dona do perfil diz “Nossa, negão ele é atirado, é preto e ainda fica tirando os outros de tempo”.



Em seguida a amiga completa: “Não passa um desodorante”, e as meninas sorriem. A jovem excluiu o perfil da rede social após a repercussão do caso.



Família de Matheus em desfile de moda na Samambaia (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)





A Polícia Civil do Distrito Federal investiga umem que um grupo de amigas fazcontra o estudante de odontologia Matheus Antunes Silva, de 26 anos. A postagem nos stories do Instagram, pela função de melhores amigos, ocorreu no domingo (24/4).Morador do Gama, ao saber do vídeo, Matheus registrou um Boletim de Ocorrência. "Para resumir, eu me senti humilhado. Fiquei com raiva, fiquei com, triste. Foram vários sentimentos ao mesmo tempo. É difícil dizer. Conversei com os meus amigos. Todo mundo ficou bem triste", afirma.