Governo de Minas promove programa de intercâmbio gastronômico com Curaçao

Estudantes poderão aprender sobre a cultura caribenha (foto: Juicy Santos/Reprodução)

Minas Gerais terá um programa de intercâmbio para a ilha de Curaçao voltado a estudantes universitários e de pós-graduação na área de gastronomia. O estágio internacional é um dos desdobramentos dos Encontros de Negócios promovidos durante o 1º Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea – Caipiblue, realizado no início de setembro. O programa permitirá que faculdades e universidades mineiras enviem estudantes para finalizarem seus estudos com atividades curriculares e extracurriculares na ilha caribenha.

A iniciativa foi firmada entre o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult/MG), o Governo de Curaçao e cinco instituições de ensino superior do estado: a Faculdade Arnaldo, o Centro Universitário Estácio de Sá de Belo Horizonte, Faculdade Promove, Senac e o Centro Universitário Una.

No momento, Curaçao está realizando um levantamento sobre número de vagas, período de duração do estágio e valor da bolsa-auxílio. As entidades de educação, por outro lado, estão identificando os perfis de alunos e cursos que atendem melhor às demandas do programa de intercâmbio. A previsão é que o termo de colaboração entre as partes seja assinado em novembro.

O Subsecretário de Estado de Turismo de Minas Gerais, Sérgio de Paula, adiantou que o lançamento do intercâmbio acontecerá em maio de 2024, em Curaçao. E a ocasião será nobre: um simpósio de cozinha mineira e cozinha do Caribe.

“Será uma grande oportunidade para os nossos estudantes trabalharem em Curaçao, terem uma experiência internacional. Eles poderão levar toda a tradição da cozinha clássica e a nova fragrância da cozinha mineira contemporânea, e assim abrir as portas para produtos mineiros como a cachaça, o queijo, o café e o leite”, pontuou Sérgio.

O estreitamento das relações entre a ilha caribenha e Minas Gerais também foi comemorado pela Diretora de Relações Econômicas do Ministério do Desenvolvimento Econômico de Curaçao, Vanessa Toré.

“O convênio que vamos estruturar entre escolas de gastronomia dos dois lados será muito importante para incentivar o intercâmbio de alunos e professores, além de facilitar a realização de eventos e viagens de conhecimento. A rodada de negócios entre empresários de Curaçao e representantes de diversos setores econômicos de Minas Gerais foi muito positiva”, avaliou.

Vanessa Toré celebra a ação (foto: Renata Carboci)

“Considerando que empregabilidade e empresabilidade são alguns dos pilares de posicionamento da Una, o mundo do trabalho tem uma importância fundamental na formação dos alunos. Nesse sentido, a experiência profissional e de aprendizado em uma temporada em outro país propiciará um desenvolvimento que não tem preço”, comemorou o diretor geral da Una, Eduardo França.

O Diretor da Faculdade Arnaldo, João Guilherme Porto, vê a iniciativa como uma oportunidade para proporcionar qualificação mais ampla aos futuros profissionais. “Estamos em um mundo onde as competências e o ser pluricultural tendem a ter uma maior valorização no mercado. A troca cultural é fundamental para o efetivo exercício de uma ampla formação”, defendeu.

Hugo Clarinda, diretor adjunto do Escritório de Turismo de Curaçao, relatou o aumento do fluxo de brasileiros visitando o país após o voo direto Curaçao-Belo Horizonte. “Antes, recebíamos cerca de 800 turistas brasileiros por mês. Depois do voo, esse número saltou para 3 mil por mês”, completou.

"Trouxemos para Minas Gerais uma delegação com mais de 25 pessoas, uma das maiores nos últimos anos. Muitos deles empresários interessados em iniciar negócios com o Estado. Oportunidades nas áreas de tecnologia, agricultura, aviação, água, turismo e gastronomia já foram levantadas. O intercâmbio entre escolas de culinária de Curaçao e Belo Horizonte é apenas uma delas. Temos muito a compartilhar”, concluiu Hugo Clarinda.

