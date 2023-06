BH terá feira de cutelaria neste fim de semana

687

WorkShop terá forjamento ao vivo (foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A cutelaria é uma prática milenar de fabricação artesanal de instrumentos de corte perdida com a industrialização, mas que reconquista um cenário internacional aos poucos para os apreciadores. Em Belo Horizonte, a Feira Mineira de Cutelaria já está na sua segunda edição e pretende receber 5 mil pessoas.

O terceiro andar do Mercado Novo vai reunir 58 expositores do ramo da cutelaria nos dias 3 e 4 de junho, a partir das 10h. Os produtos artesanais que estarão na feira vão desde facas e canivetes até machados exclusivos. A entrada do evento é gratuita.

Segundo Vitor Galery, idealizador da feira, os expositores são de diferentes estados do Brasil, como Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Além dos cuteleiros, estarão presentes lojas de artigos de facas e lojas de insumos.

Ao longo da exposição, os visitantes poderão participar de sorteios e de provas de corte, basta apenas se inscrever no site para participar e estar dentro dos requisitos necessários.

Durante os dias de feira acontecerão também WorkShops gratuitos de afiação de facas e de forjamento ao vivo. O visitante que tiver interesse, pode levar a sua faca para ser afiada no local e aprender como realizar o procedimento em casa.