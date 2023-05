34 restaurantes mineiros estão participando do Festival Brasil Sabor

687

A 17ª edição do Festival Brasil Sabor de 2023 já está acontecendo e vai se estender até o dia 4 de junho em vários estados do país. Neste ano, o tema é “O Brasil de todas as cores” e visa enaltecer a culinária regional de cada participante.

No total, 631 restaurantes de todo o Brasil estão participando. Em Minas Gerais, 34 restaurantes estão participando do evento com pratos típicos da mineiridade em diferentes cidades, feitos especialmente para o festival, com preços promocionais que variam de R$ 11,00 até R$ 139,00.





A edição acontece de forma ‘híbrida’, ou seja, os clientes podem consumir no local ou pedir a entrega dos pratos participantes. O festival é uma realização da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

Conheça os bares participantes em Minas Gerais

Belo Horizonte





Azogue Parrila

Endereço: Rua Ouro, 835, bairro Serra, BH

Prato: Risoto de Porconóbolis (Risoto de pulled pork com queijo canastra e ora-pro-nóbis.)

Preço: R$ 38





Armazem Medeiros

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 2221, bairro Lourdes, BH

Prato: Rocambole Medeiros (Barriga suina à pururuca, servida com mandioca frita, geleia de pimenta e limão.)

Preço: R$ 45





Boivindo

Endereço: Rua Petrolina, 875, bairro Horto, BH

Prato: Caipirão Braseado (Sobrecoxa caipira desossada, assada na brasa com batata baby, pincelada com mel de engenho e alho crocante,

acompanhado de farofa da casa, vinagrete e arroz branco.)

Preço: R$ 39

Buteco do Rod

Endereço: Rua José Mouro Peçanha, 12, bairro Ouro Preto, BH

Prato: "Ópcevê que trem bão" (Risoto genuinamente mineiro com picole suíno pururucado.)

Preço: R$ 44,90





ClassicB

Endereço: Rua Maria Elizabeth Pessoa, 155, bairro Diamante| Barreiro, BH

Prato: Costelinha à Mineira (Assado de tira de Costelinha suína com mandioca na manteiga em farofa mineira.)

Preço: R$ 35

Espaço Brasil Restaurante

Endereço: Av Brasil, 1320, bairro Funcionários, BH

Prato: Frango Fit ao Salpicão de Banana (Filé de frango grelhado com raspas de gengibre e limão siciliano. Salpicão de banana da terra, seleta de legumes e arroz integral.)

Preço: R$ 30





Estação Parada do Cardoso Pizzaurante

Endereço: Rua Dores do Endaiá, 409, bairro Santa Tereza, BH

Prato: Pizza Carne Louca (Um misto de sabores exóticos levando mozarela, carne louca desfiada, cebolinha, pimenta biquinho e mozarela de búfala.)

Preço: R$ 56





JPG Restaurante

Endereço: Rua Boaventura Costa, 335, Barreiro, BH

Prato: Medalhão à Moda Chef da Casa (Um prato clássico da comida contemporânea, com toque do chef da casa)

Preço: R$ 45

Mustache Pizza

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1270, Bairro Lourdes, BH

Prato: Pizza Mustache BBQ (Deliciosa pizza de costelinha defumada e desfiada.)

Preço: Fatia R$ 11





Ofélia Bar

Endereço: Rua Rio Grande do Noorte, 311, Bairro Funcionários, BH

Prato: Namorinho de Portão (Gnocchi de banana da terra com ragu de carne seca, tomate confit, farofa de castanhas, crispy de couve e flores comestíveis.)

Preço: R$ 65

Ohana

Endereço: Rua Professor Pimenta da Veiga, 631, Bairro Cidade Nova, BH

Prato: Linguarudo (Língua de boi gourmet ao vinho com molho madeira acompanhada de torradas de azeite e chimichurri.)

Preço: R$ 32





Parrila Savassi

Endereço: Rua Professor Moraes,158, Savassi, BH

Prato: Bacalhau Grelhado (Bacalhau grelhado com cebolas confitadas, azeitonas pretas e batatas ao murro.)

Preço: R$ 121





Slod Experience

Endereço: Avenida Franciso Sá, 325, bairro Prado, BH

Prato: Feliz como Porco na Lama (Pernil empanado com queijo, purê de batata doce e gengibre.)

Preço: R$ 39





Tap House Pampulha

Endereço: Av Fleming, 800, bairro Ouro Preto, BH

Prato: Parmegianita (Filé mignon à parmegiana empanada com uma mistura especial de 4 farinhas da casa, purê de batatas cremoso e

molho pomodoro caseiro.)

Preço: R$ 32,90





The Eat Restô

Endereço: Rua Tenente Vitorino, 255, bairro Santa Tereza, BH

Prato: Risoto Caipira com Hamburger de Linguiça (Preparado com arroz arbóreo e finalizado com cubos de bacon, linguiça calabresa, ora pro

nóbis, couve e taioba , servido com mamburger artesanal de linguiça.)

Preço: R$ 49,90





Toca do Ogro

Endereço: Rua Professor Nelson Sena, 04, bairro Aeroporto, BH

Prato: Cuore Di Groppo Alla Romana (Bife de coração de alcatra ao molho de champignons acompanhado de fettuccine ao molho branco com frango desfiado, presunto e especiarias.)

Preço: R$ 34,90





Xico da Carne

Endereço: Dr Julio Otaviano Faria, 772, bairro Cidade Nova, BH

Prato: Sabores do Xico (Costelinha caipira com molho de jabuticaba acompanhada de mandioca cozida com manteiga de garrafa e couve com alho frito.)

Preço: R$ 24,90





Xico da Carne

Endereço: Rua Contagem, 1966, bairro Santa Inês, BH

Prato: Sabores do Xico (Costelinha caipira com molho de jabuticaba acompanhada de mandioca cozida com manteiga de garrafa e couve

com alho frito.)

Preço: R$ 24,90





Capitólio - MG

Porto Turvo

Endereço: MG 050, Capitólio

Prato: Mar e Canastra (Filé de tilápia fresca, levemente temperado e empanado com farinha Panko, coberto com molho branco de queijo Canastra. Acompanha purê de Cabotiá e arroz branco.)

Preço: R$ 50





Contagem - MG

Confraria Gastrobhar

Endereço: Rua Bernardo Monteiro, 680, centro, Contagem

Prato: Abobrinha recheada (Abobrinha recheada com carne serenada, requeijão e pimenta biquinho.)

Preço: R$ 49





GelaGuela - Cabral

Endereço: Rua Alameda dos Colibris, 37, bairro Cabral, Contagem

Prato: Vaca Atolada (A receita de vaca atolada surge com os tropeiros que na época da corrida do ouro das Minas Gerais.)

Preço: R$ 29,90





Diamantina - MG





Casaduzotrô

Endereço: Rua Quintana, 35, Centro, Diamantina

Prato: Torresmo Casaduzotrô (Escondidinho de carne de sol com

abóbora.)

Preço: R$ 20





Cervejaria Reliquia

Endereço: Rua do Tijuco, 37, Centro, Diamantina

Prato: Arroz Caldoso de Rabada (Arroz em caldo escuro com rabada

desfiada, tomate cereja e agrião.)

Preço: R$ 35





Cervejaria Tijucana

Endereço: Beco da Tecla, 58, Centro, Diamantina

Prato: Costelinha de Porco com Canjiquinha (Deliciosa costelinha de

porco com canjiquinha preparada com temperos da casa.)

Preço: R$ 32





Livraria Espaço B

Endereço: Beco da Tecla, 31, Centro, Diamantina

Prato: Sertão (Filé mignon serenado, mix de cogumelos frescos, linguine

na manteiga de sálvia.)

Preço: R$ 79





O Quinto

Endereço: Macau de baixo, 86, Centro, Diamantina

Prato: Medalhão de Filé de Sol (Risoto de limão capeta, filé de carne de

sol com crosta de requeijão moreno e oro-por nóbis.)

Preço: R$ 82





Esquina da Quintana

Endereço: Av João Antunes, 284, Casa, Diamantina

Prato: Macarrão da Quitanda (Delicioso macarrão ao molho com

manjericão)

Preço: R$ 15





Catedral Pub

Endereço: Rua Direita, 68, Diamantina

Prato: Soltando a franga (Delicioso sanduíche servido com peito de

frango em tiras com cerveja preta, requeijão de canastra e pesto de

cheiro verde. Acompanha batata e salada.)

Preço: R$ 35





Da Lu Bar e Butiquim

Endereço: Praça do Mercado, 99, Centro Histórico, Diamantina

Prato: Ioiô com Iaiá (Engrossado de fubá com refogado de frango

prepadado com açafrão e servido cm couve rasgada.)

Preço: R$ 25





Taberna 85 Empório Gastrobar

Endereço: Rua Quintana, 40, Centro Diamantina

Prato: Folhado Soberano (Massa folhada, recheada com queijo

artesanal maturado no terroar de Diamantina. Acompanha geleia de

abacaxi com pimenta e fatias de pão.)

Preço: R$ 65





Restaurante Fino Trato

Endereço: Av João Antunes de Oliveira, 859, bairro Cazuza, Diamantina

Prato: Canjiquinha à Mineira(Canjiquinha mineira acompanhada de

panceta suína na cachaça e ora-pro-nóbis.)

Preço: R$ 29,90





Ouro Preto - MG





Restaurante Contos de Réis

Endereço: Rua Camilo de Brito, 21, centro, Ouro Preto

Prato: Costelinha Contos de reis (Costela suína defumada

acompanhada de polenta frita , farofa especial , arroz de brócolis e

catchup de goiabada.)

Preço: R$ 139





Hotel Pousada do Arcanjo São Miguel Restaurante

Endereço: Rua São Miguel Arcanjo, 270, centro, Ouro Preto

Prato: Santa Costelinha (Suculenta costelinha de porco com molho de

jabuticaba, purê de mandioquinha e crispy de couve.)

Preço: R$ 49





Tiradentes - MG

Restaurante Padre Toledo

Endereço: Rua Direita, 202, centro, Tiradentes

Prato: Arroz de Taioba com Farofa de Torresmo (Arroz refogado na

taioba, cozido no caldo de costela suína e ragu de costela , finalizado

com farofa de torresmo.)

Preço: R$ 49

