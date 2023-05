Puro amendoim: pastas artesanais ficam cremosas e pedaçudas

687



“Consumi pastas industrializadas e não gostei de jeito nenhum. Não conseguia comê-las puras, tinha que fazer um monte de misturas. Aí decidi fazer em casa uma receita que ficasse gostosa”, conta.





“Brinco que o amendoim é autossuficiente. Não preciso colocar nada além dele”, destaca. O óleo dá a textura e ainda funciona como conservante.



Dá para usar a pasta de amendoim em receitas salgadas e doces (foto: Duim/Divulgação) Seguindo uma receita que encontrou na internet, ela fez a pasta integral de amendoim que mudou sua vida. Integral porque o único ingrediente é o amendoim, torrado e sem casca. No processador, os grãos viram farinha primeiro, depois o óleo se solta e naturalmente chega-se ao ponto desejado.



“As que encontrava no mercado eram secas e até difíceis de mastigar, grudavam no céu da boca. A Duim, não, é muito cremosa e suculenta, e isso consigo com o processo artesanal”, descreve.



Ao abrir o pote, você é envolvido pelo perfume do amendoim. Na boca, surpreende a consistência. Ao mesmo tempo em que entrega cremosidade, a pasta consegue ser pedaçuda.



Isso porque Raquel trabalha com um processador que não é industrial, justamente para que não fique totalmente lisa. E essa é a graça do produto: na mesma bocada, sentir duas texturas.

Tudo o que você percebe na pasta integral vem do amendoim. Quando a criadora fala que não adiciona mais nada, é nada mesmo. Nem açúcar. Por isso, o sabor fica neutro. Isso, inclusive, justifica sua tão falada versatilidade, já que a integral pode se juntar a receitas salgadas e doces. Ou mesmo ser saboreada em colheradas direto do pote.

Outros sabores

Depois da pasta integral, Raquel foi acrescentando outros ingredientes a essa base e inventou mais receitas. Acrescentando pedaços de amendoim torrado, flocos de coco e nibs de cacau, ela consegue deixar a mistura com muito mais crocância.









Na pasta integral, tudo o que você sente vem do amendoim (foto: Duim/Divulgação)

A empresa conquistou um público que não quer ou não pode consumir açúcar e busca uma alimentação mais saudável, daí a escolha desses acréscimos.



Outra estratégia foi adicionar ingredientes que levam sabor à pasta de amendoim. Já entraram na receita canela, cacau em pó, mel, whey protein de baunilha, chocolate 72% cacau e chocolate branco sem açúcar.

Com esses produtos, a Duim atrai uma legião de apaixonados por amendoim. Algumas pessoas compram regularmente há anos, sendo que a pasta integral nunca deixou de ser a campeã de vendas. A de chocolate branco vem em seguida na preferência dos clientes.





Por outro lado, existe um público que tem alergia, intolerância ou simplesmente não gosta de amendoim. Para essas pessoas, a empresa oferece pastas de outras castanhas. São elas castanha de caju, pistache, avelã (com cacau), amêndoa e macadâmia.





Há sete anos, Raquel começou a fazer as pastas de amendoim na cozinha da casa dos pais. Hoje a Duim tem uma cozinha própria e a mãe dela, Lúcia, é quem comanda a produção, sempre sob demanda.



“Desde o início, mesmo depois que a empresa cresceu, não temos estoque. Só produzimos quando entra o pedido, assim entregamos uma pasta muito fresca. Esse é um grande diferencial”, explica.





Já consolidada em BH, a Duim se prepara para ampliar sua atuação em outros estados através de pontos de vendas.



“O que foi muito legal na nossa história é que as lojas começaram a nos procurar porque os clientes falavam para elas das pastas. Então, crescemos no boca a boca”, conta Raquel, que despachou um pedido recente para o Acre. Pelo site, ela vende para todo o Brasil.

Serviço

(31) 99765-5101

Dá para comer a pasta com frutas, iogurte, panqueca, pães e biscoito. Raquel também recomenda usá-la para fazer receitas como bolo, torta, brigadeiro, mousse e canjica. Dica: se você diluir em água, ela vira um leite de amendoim, para beber ou usar em outros preparos.Pelo lado salgado, experimente fazer molho para salada. “Tenho uma amiga que come chocolate com a pasta de amendoim, já a minha mãe faz comida. Como é versátil, dá para consumir da forma que você quiser.”