Halisson Nanine venceu uma das batalhas do Baile de Todas as Cores Alexandre Guzanashe/ EM/ D.A Press

A Rua Guaicurus, no Centro de Belo Horizonte, virou passarela para o enfermeiro Halisson Nanine, de 30 anos, vencedor de uma das batalhas do Baile de Todas as Cores, atração deste domingo (20/8) da Virada Cultural, que celebra a cultura ballroom na cena da capital mineira.





"A cultura ballroom celebra os corpos marginalizados pela sociedade, por isso é muito importante um evento como este, que dá visibilidade e apresenta para a população esse movimento", afirmou Haninne. Surgida em Nova York na década de 1970, a cultura ballroom (sala de baile em português) é um movimento político que celebra a diversidade de gênero, sexualidade e raça, conta Halisson, também conhecido como Haninne. Ele ganhou o troféu de melhor performance na categoria runway, uma espécie de desfile que imita as poses e caras e bocas das modelos nas passarelas."A cultura ballroom celebra os corpos marginalizados pela sociedade, por isso é muito importante um evento como este, que dá visibilidade e apresenta para a população esse movimento", afirmou Haninne.

Além do Baile de Todas as Cores, o Palco Guaicurus recebeu a festa Alta Fidelidade 100% Vinil, que acontece na capital mineira há 14 anos e celebra todos os estilos de música, desde que o som seja de disco de vinil.