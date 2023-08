677

Estado de Minas, elas exaltaram a importância do evento para os artistas independentes da capital mineira. Pela terceira vez na Virada Cultural de Belo Horizonte, o duo Clara x Sofia se apresentou no palco Gramado, do Parque Municipal, na noite desse sábado (19/8). Em entrevista ao, elas exaltaram a importância do evento para os artistas independentes da capital mineira.









Toda essa conexão com o público mostra a leveza de tocar “em casa” e a experiência adquirida das últimas duas vezes em que Clara Câmpara e Sofia Lopes subiram no palco da Virada Cultural.

O duo Clara x Sofia também interagiu com o público, criando uma espécie de competição entre "times" Túlio Santos/EM/D.A press





Para as cantoras, que despontam no cenário do pop nacional, o espaço representa tudo para a música independente belo-horizontina. “É um palco democrático, para todo mundo, é o que todo artista quer. Estamos muito felizes”, comemora Clara.





Enquanto Sofia ressalta o prazer de tocar em sua cidade. “É um espaço maravilhoso para nós, artistas autorais, de estar aqui apresentando nosso trabalho. Os artistas são incríveis, o público também, a receptividade é maravilhosa, a gente ama as pessoas desse lugar, nos sentimos muito queridas e bem recebidas. Não existe nada igual a este sentimento”, afirma Sofia.





“Vida longa à Virada Cultural, aos palcos democráticos e a todos os artistas que estão com a gente aqui”, concluíram.