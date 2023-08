677





Virada Cultural de Belo Horizonte ocupa as ruas do Centro neste fim de semana. Com 24 horas de programação gratuita, as atrações se apresentam a partir das 19h de sábado (19/8). A oitava edição daocupa as ruas do Centro neste fim de semana. Com 24 horas de programação gratuita, as atrações se apresentam a partir das 19h de sábado (19/8).





Shows, oficinas, performances, feiras, intervenções artísticas, circuitos gastronômicos e outras atividades agitam o Hipercentro da cidade e fazem parte das aproximadamente 240 atrações do evento.





A Estação Central do Metrô BH vai funcionar das 5h15 de sábado até as 23h de domingo, com intervalos de 15 em 15 minutos entre os vagões. As demais estações do sistema estarão abertas apenas para desembarque, após as 23h.





Além das atrações principais, como Gaby Amarantos e Titãs, a Virada Cultural engloba atividades paralelas, como Mundialito de Rolimã do Abacate, Totó Humano, Gaymada e mostra Cine Cidade BH. Confira o que mais há para ver e fazer na Virada:





Praça da Estação

Localizado na Praça da Estação, o Palco Sesc recebe as grandes atrações deste ano. Sua programação começa às 19h de sábado (19/8) e segue até 18h30 de domingo (20/8), quando a banda Titãs se apresenta.





Além dos headliners do evento, o palco também recebe atrações paralelas (e icônicas), como a Gaymada. Às 12h40 de domingo (20/8), a Companhia de Teatro Toda Deseo, que completa 10 anos em 2023, promove o Campeonato Interdrag de Gaymada.

Gaymada diverte público da Praça da Estação às 12h40 deste domingo (20/8) Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Nos arredores da praça acontece o Circuito Estação, que colore o Hipercentro e disponibiliza atividades para as famílias. No sábado, às 19h, inicia-se a projeção a laser do artista Homem Gaiola no Edifício Sulacap, que acontece até as 5h de domingo (20/8).





No domingo (20/8), das 10h às 14h, acontece o Totó Humano. A brincadeira imita o jogo de totó, também conhecido como pebolim, mas nesta versão as pessoas são as protagonistas.





Com as mãos em uma barra metálica, que imita a disposição dos jogadores na brincadeira original, os participantes devem ser ágeis e atentos ao tentarem marcar gols na equipe adversária. A atividade é livre para todas as idades e a diversão é garantida.





Também no domingo (20/8), das 10h às 16h, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer disponibiliza brinquedos infantis. Para completar a programação, das 11h às 14h, a Escola Bike Anjo ensina gratuitamente as pessoas a pedalar.





Viaduto Santa Tereza

Enquanto shows de rap e funk ocorrem no palco embaixo do Viaduto Santa Tereza, a parte de cima recebe uma programação divertida e muito especial, que acontece durante os dois dias de Virada.





Na abertura, às 19h de sábado (19/8), o Comitê Mineiro de Apoio à Causa Indígena realiza o “Caminhos de Pachamama”, edição “BH é terra indígena”, que reafirma a ancestralidade das terras mineiras e exalta a mãe terra dos povos andinos, Pachamama.





Já no domingo (20/8), das 10h às 14h, o Santa Tereza expõe carros antigos e históricos, vindos diretamente do Museu de Objetos e Veículos Antigos (MOVA). Um pouco mais à frente, na Avenida Assis Chateaubriand, acontece o famoso Mundialito de Rolimã do Abacate.

Mundialito de Rolimã é aberto ao público de todas as idades Jair Amaral/EM/D.A Press.





A corrida de carrinho de rolimãs é aberta ao público e acontece às 10h. Logo em seguida, o grupo Belina Orkestar agita o viaduto com sua fanfarra de rua e encerra as atividades na parte de cima do viaduto.





Parque Municipal

Além dos palcos, o Parque Municipal recebe as atividades do Circuito Parque. No sábado, às 19h, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) realiza a exposição “Voos da Limpeza Urbana”, que segue ativa durante toda a Virada Cultural. Às 21h, a Kombi Karaokê Furacão abre o microfone para os cantores de plantão.





No domingo (20/8), os destaques da programação são o Encontro de Bandeiras, da Folia de Reis Nossa Senhora Aparecida, das 8h30 às 9h30, o Piquenique Literário, que acontece das 9h às 12h, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, e as oficinas e contação de história com fotógrafos Lambe-lambe (Patrimônio Cultural de Belo Horizonte), das 9h às 11h30, com retorno de 13h30 às 16h30.





Conhecido pelos inúmeros gatos que residem em sua localidade, o Parque Municipal também recebe a Feira de Adoção dos gatinhos do parque, das 9h às 19h. No mesmo local, das 9h às 12h, a Secretaria do Meio Ambiente promove a Biofábrica: Fábrica de Joaninhas, perfeita para crianças.

Gatinhos do Parque Municipal estão disponíveis para a adoção Jair Amaral/EM/D.A Press.







A oficina de histórias e brincadeiras do Museu dos Brinquedos, Se Essa Rua Fosse Minha, diverte os mais novos das 10h às 13h. Já das 10h às 18h, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico promove a Feira da Economia Popular Solidária; Por fim, o grupo BeHopper, de dança, realiza o Picnic Vintage, das 15h às 18h, e encerra o Circuito Parque.





Também no Parque Municipal, o Teatro Francisco Nunes recebe, das 10h às 14h, a exposição artística dos Irmãos Mamedes “Cor e Mundo”, de obras feitas com giz de cera. Às 11h, o grupo Corpo Cidadão apresenta o espetáculo "Karakuru", inspirado no disco homônimo de música afro-brasileira de Tunico Villani e Grupo Karakuru.





Entre os percursos do parque, também se encontra o Espaço Cine, que recebe a mostra “Cine Cidade BH”, das 19h de sábado (19/8), às 4h de domingo (20/8). Entre as atrações estão o cine-concerto “Cinema é a música da luz” e sessões de cinema experimental.





Posteriormente, às 4h30, o espaço exibe o filme “Adeus, Calon” (2022), de João Borges, que conta a história de Dona Morena, uma cigana que lê as mãos para ganhar a vida, e seus conflitos ao lidar com um triste ritual de seu povo.





Virada Social

A Virada Cultural de 2023 leva o tema da Virada Cultural de Todo Mundo e faz parte do programa da Prefeitura de Belo Horizonte Centro de Todo Mundo, que busca qualificar e aumentar as oportunidades de moradia, trabalho e lazer da Região Central.





Ações sociais destinadas a pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social ocorrem na região do Hipercentro durante os dois dias. Às 16h de domingo, na Rua Aarão Reis esquina com a Rua Caetés, acontece a Ação do Banho de Amor.





Às 22h de sábado, a Pista de Skate debaixo do Viaduto Santa Tereza realiza a ação Comida na Praça, que fornece um jantar aos necessitados. Já no domingo (20/8), às 8h, será realizada a The Street Store, na parte externa do Parque Municipal (Avenida dos Andradas), com doação de roupas,

The Street Store doa roupa a pessoas em situação de rua durante a 8ª Virada Cultural de BH Ethical Fashion Brazil/Divulgação

Programe-se

Virada Cultural de Belo Horizonte 2023, no Centro, das 19h de sábado (19/8) às 19h de domingo (20/8). Entrada franca. Informações e programação completa: portalbelohorizonte.com.br/virada