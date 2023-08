677

Virada Cultural de 2023 volta a ter o palco na Praça da Estação, no Hipercentro de Belo Horizonte Túlio Santos/EM/D.A.Press

A Virada Cultural ocupará as ruas do Centro de Belo Horizonte a partir das 19h deste sábado (19/8), com 24 horas ininterruptas de programação gratuita, com cerca de 250 atrações, entre shows, performances, exposições, brincadeiras e circuito gastronômico.





Até as 19h de domingo (20/8), vão se apresentar os cantores Gaby Amarantos, Titãs, Mariana Nunes, Thaíde, Mac Júlia, Clara x Sofia, L da Vinte, Paige, Kainná Tawá e Iza Sabino, entre outros.





A Estação Central do Metrô BH vai funcionar das 5h15 de sábado até as 23h de domingo, com intervalos de 15 em 15 minutos entre os vagões. As demais estações do sistema estarão abertas apenas para desembarque, após as 23h.





Com o tema “Virada Cultural de todo mundo”, a oitava edição do evento terá seis palcos, no Centro da capital mineira.

Gaby Amarantos é a grande atração da Virada Cultural de 2023 Rodolfo Magalhães/Divulgação

Praça da Estação

O Palco Sesc, localizado na Praça da Estação, receberá as principais atrações. Será aberto às 19h de sábado (19/8) com o grupo Charanga Pop. Logo em seguida, às 20h10, a cantora mineira Adriana Araújo agita a praça com seu samba.





Às 21h, o grupo Tutu com Tacacá canta sucessos de Dona Onete, em sua mistura de Minas e Pará, o que prepara o palco para a estrela Gaby Amarantos. Às 22h30, a cantora paraense vai apresentar hits como “Ex mai love”, ao lado da belo-horizontina Paige, que se destaca na nova cena do R&B e do pop nacional.

No domingo (20/8), nomes como Mariana Nunes chamam a atenção. Às 16h10, a mineira apresenta o show “Lee Gal”, com homenagem às cantoras Rita Lee (1947-2023) e Gal Costa (1945-2022).





Outro grande destaque, os Titãs se apresentam às 18h30 de domingo (20/8) e encerram a programação do Palco Sesc. Formada por Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Belotto, remanescentes da formação original, a banda apresenta o show “Olho furta-cor” (2022), de seu último álbum de estúdio, que conta com canções inéditas como “Caos”, de Rita Lee, Roberto de Carvalho e Beto Lee.

Titãs encerram a programação do Palco Sesc, às 18h30 de domingo (20/8) Silmara Ciussa/Divulgação







A Praça da Estação ainda recebe DJ Bya Circo, Bloco Funk You, Baile do Serrão, Trem na Virada, Quarteirão eletrônico, Carnaval do Beiço (Bloco Beiço do Wando), Palomita DJ, Império Serrão, Cia. Toda Deseo (com seu Campeonato Interdrag de Gaymada), homenagem de 50 anos aos Garis SLU, Totó Humano.

Haverá também a oficina “Escola Bike Anjo: Ensinando a pedalar” e a projeção a laser do Homem Gaiola no Edifício Itatiaia.





Viaduto Santa Tereza

Final da fase estadual do Duelo de MC's Nacional será disputada no domingo, às 15 horas Leandro Couri - 16.12.2018/EM.D.A.Press

Ao lado, o Viaduto Santa Tereza também terá sua programação. Entre as atrações principais do Palco Viaduto está o rapper Thaíde que às 21h de sábado (19/8) apresenta seu show comemorativo de 40 anos de carreira. O repertório também homenageia os 50 anos de Hip Hop no mundo e os 40 anos de Hip Hop no Brasil.





Às 23 horas, Mac Júlia eleva a temperatura do Viaduto com o Baile da Dona Onça. Voz de hits como “Se tá solteira”, ao lado do rapper FBC, “Sofá, Beja e Netflix”, com o mineiro Pejota e “Xananan”, com o DJ Ws da Igrejinha, destaque da cena de funk de BH, e Fabinho da Osk, a artista é um dos grandes nomes da Virada.





L da Vinte, Gui Marques, DJ João da Inestan, DJ Nattan, DJ Vitin do PC, DJ Vilão, DJ Bianca, DJ TH do Primeiro e DJ JR completam a programação de funk do Santa Tereza, de 0h às 8h de domingo (20/8).





Conhecido por ser o berço do Hip Hop na capital mineira, o Viaduto Santa Tereza não poderia deixar de mostrar as potências do gênero na Virada Cultural de 2023. Das 13h às 19h de domingo (20/8), o palco recebe a Final Estadual do Duelo de MC’s Nacional de 2023. DJ Nanda Chitta abre o evento, às 13 horas.





Às 14h, a Família de Rua convida Radical Tee, Negra Lud, Kult, Tcrya, Neghaum e DJ Cubanito e prepara o espaço para o duelo que define o maior nome do hip hop belo-horizontino em 2023. A final ocorre às 15h e será seguida pelo show da artista Paige, que convida as artistas Kainná Tawá e Iza Sabino para encerrar as atividades do palco, às 18h.

Parque Municipal

Augusta Barna é destaque do Palco Gramado, no Parque Municipal divulgação

Símbolo de lazer do Hipercentro de BH, o Parque Municipal é o ambiente que recebe as programações mais diversificadas. O local dispõe de apresentações em dois palcos: Gramado e Parque.





No Palco Gramado, a Orquestra Sesiminas abre a programação, às 19 horas de sábado (19/8). Às 21h30, a cantora contagense Augusta Barna apresenta seu disco “Sangria desatada” (2022), ganhador do Prêmio Flávio Henrique/BDMG de melhor álbum de música autoral.





Às 22h30, a cantora baiana Coral apresenta suas músicas autorais, como o single “Ressonância”, gravado em parceria com Chico César. Grande destaque, o duo Clara x Sofia, que abriu as apresentações da banda Coldplay no Brasil, canta seus sucessos, que as colocam como destaque na nova cena pop brasileira, às 23h40. À 0h50, o rapper Delatorvi apresenta o álbum “Novas Ondas” (2022).





Em seguida, às 2h de domingo (20/8), o grupo Rua Dois agita os ares do parque com sua música eletrônica periférica. Veterano da Virada, o quarteto atraiu olhares de todo o Brasil ao ser indicado ao Prêmio Rap BR, na categoria melhor performance ao vivo, e ao ser selecionado no projeto Natura Musical.





Além dessas atrações, o palco recebe a Banda de Música da Polícia Militar, a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar, o artista Chico Lobo, que apresenta seu show comemorativo de 60 Anos “Dê cordas ao mundo”; Maurício Tizumba e Tambor Mineiro com o show Batuka, Tambor de Rua, Gustavo Andrade e o cantor indiano Aki Kumar.





O Palco Parque, localizado em frente ao Teatro Francisco Nunes, funciona simultaneamente e recebe das 19h às 23h30 de sábado (19/8), Juarez Moreira Trio, Makely Ka e Convidados, Camila Rocha Quarteto, com o pré-lançamento de seu EP “Rama”; Bruno Cupertino, com o show “Salve o Samba!”, e Guiné de Riga Trio, que apresenta “Umbigada urbana”.





No domingo (20/8), destaca-se o clássico Samba da Meia Noite, às 00h30, e o show de Affonsinho, ex-membro da banda carioca Hanoi Hanoi, às 14h10. A BIOS (Bombeiro Instrumental Orquestra) encerra as atividades do palco às 18h20.





A programação também conta com um festival promovido pelo sarau Tranquilo, que promove shows de artistas independentes. Em destaque estão Maíra Baldaia, que se apresenta às 19h35, e a banda Chico e o Mar, às 23h05 de sábado (19/8).





Além dos palcos, o Parque Municipal também recebe o Circuito Parque, que dispõe de brincadeiras, contação de histórias, oficina, piqueniques literários, espaço pet, folia de reis e feiras. Uma mostra de cinema também será realizada das 19h de sábado às 7h de domingo (20/8).





Rua Guaicurus

A Festa @bsurda será realizada no Palco Guaicurus Túlio Santos - 28.2.2022/EM/D.A.Press

A Rua dos Guaicurus, próxima à Praça da Estação, também recebe atrações da Virada Cultural de 2023. O Palco Guaicurus aposta no glamour da cultura ballroom, movimento que valoriza a diversidade de gênero, sexualidade e raça, e inicia sua programação às 19h de sábado (19/8), com a festa Sensualiza BH, idealizada pelo Bloco Swing Safado.





Às 22h acontece a festa de música brasileira Transa!, que segue até a madrugada de domingo (20/8). À 1h da manhã, a festa Eleganza, de drag queens, colore o Centro da cidade. Às 4h, a festa @bsurda, de música pop LGBTQI+, domina o espaço.





Em celebração, o Baile de todas as cores ocupa a rua às 12h e segue até as 15h, quando a festa Alta Fidelidade, sonorizada inteiramente com vinis, encerra as atividades do palco.





Praça Sete

A Velha Guarda do Soul de BH! é atração confirmada no Palco Praça 7, na Virada Cultural de 2023 Gustavo Dagrunskis/Divulgação



No coração de Belo Horizonte, a Praça Sete também recebe shows, começando às 19h de sábado (19/8) com a apresentação do duo Dupla Voz, com releituras do cancioneiro brasileiro.





Às 20h, a cantora Dani Morais, semifinalista do primeiro "The voice Brasil", em 2012, embala ritmos do forró e sertanejo. Banda Guaraná Caju, Cabeatles e o grupo Cadelas Magnéticas encerram o sábado e abrem espaço para os solos de guitarra, à 0h, com a banda Sorry We Are Late. As bandas Scananners, Scalped, Divine Death, Alvordrens, Carcaça e Imersão Hybrida tocam da 1h às 7h de domingo.





DJ A Coisa e Evandro MC apresentam o show “Imaginaras”, às 13h, e dão espaço ao notório grupo A Velha Guarda do Soul de BH!, que anima os dias de Feira Hippie na capital, às 14h. DJ Rick Talles, The Family RBD, DJ Jakka e Weber Skarpyta, DJ Metamorfo e Bruno Perdigão, Bel Bertinelli e Real MF tocam em seguida e encerram a programação, às 18h30.





Viradão gastronômico

Para garantir mais conforto para os visitantes da Virada Cultural e impulsionar a economia da Região Central da cidade, a oitava edição do evento realiza o Viradão Gastronômico. A programação engloba 33 restaurantes, com opções de pratos que variam de R$ 5 a R$ 30.





A curadoria é da jornalista especializada em gastronomia Lorena Martins. Acarajé da Dodô, Churrascaria República do Rango, Laicos, Feijão Maletta, Mi Corazón, Panorama Pizzaria, Mira! BH, Sula, Vento Xangô e Tropical Gastrobar são alguns dos estabelecimentos participantes.

Serviço