Leia frases marcantes de Lygia Fagundes Telles

Ela recebeu os prêmios Jabuti, APCA e Camões, distinção maior em língua portuguesa pelo conjunto da obra. Reeditados nos últimos dez anos pela Companhia das Letras, os livros de Lygia Fagundes Telles ganharam posfácios e reproduções de entrevistas da autora a diversos veículos de comunicação.



Escritora do Terceiro Mundo

“Sou do signo de Áries, domicílio do planeta Marte. A cor do meu signo é o vermelho (a guerra), mas também aposto no verde. A minha bandeira (se tivesse uma) seria metade vermelha, metade verde, o verde da esperança de mistura com a paixão não destituída de cólera, sou uma escritora do Terceiro Mundo.”





Inspiração

“Existe uma palavra que saiu de moda e, no entanto, é insubstituível na terminologia da criação: inspiração.”





Luta com a palavra

“Uns lutam com as leis, outro com os bisturis. Eu luto com a palavra. É bom? É ruim? Não interessa, é a minha vocação.”





Sobre as personagens de ‘As meninas’

“O amor teve uma importância definitiva na estrutura das personagens principais, que são jovens e amam e desamam e nesse desandar emocional fui também me comovendo mas sem perder as rédeas no galope, um galope perigoso porque poderia descambar para o sentimentalismo. Sei que, em estado bruto, as minhas meninas existem, estão por aí”

Ofício e condição

“Sou escritora e sou mulher – ofício e condição duplamente difíceis de contornar, principalmente quando me lembro como o país (a mentalidade brasileira) interferiu negativamente no meu processo de crescimento como profissional.”





Imagens

“Algumas das minhas ficções se inspiraram na simples imagem de algo que vi e retive na memória, um objeto, uma casa, uma pessoa...”





A loucura do escritor

“O escritor pode ser louco, mas não enlouquece o leitor. Ao contrário, pode até desviá-lo da loucura. O escritor pode ser corrompido, mas não corrompe. Pode ser solitário e triste e ainda assim vai alimentar o sonho daquele que está na solidão.”