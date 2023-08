SIGA NO

Atração está sempre presente na Virada Cultural Alexandre Guzanshe/E.M./D.A. Press A chuva acabou encerrando, muito antes do esperado, a gaymada, uma das atrações obrigatórias em toda edição da Virada Cultural. Neste ano na Praça da Estação, o jogo-performance começou ainda sob o sol.

Dois times de oito pessoas deram início à gaymada, edição de número 113 do jogo-performance criado pela companhia Toda Deseo. O grupo está completando 10 anos em 2023.

Quem quis pôde participar, bastando se inscrever com os integrantes do grupo. Antes de começar, rolou um alongamento com atores e público.

Não jogar bola forte e respeitar a plateia estão entre as regras básicas. O público assiste nas laterais da “quadra” criada em frente ao palco de shows.

O nome oficial é Campeonato Interdrag de Gaymada: “expressão da vida em sua pluralidade, pois toda arte é política, pode e deve levantar bandeiras”, explica o grupo.

A plateia gritou bastante, incentivada pelos atores. Na hora do vamos ver, rola dança no meio, uma brincadeira aqui e ali.

Com Beyoncé saindo das caixas de som, a timidez do início foi embora - e todo o mundo participou de alguma maneira. Seja jogando, torcendo, dançando. Até que a chuva acabou com a festa.