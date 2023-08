677

Edição de 2022 da Gaymada Edésio Ferreira/EM.D.APress

Ainda que parte da graça da Virada Cultural seja justamente “virar” uma noite no Hipercentro de Belo Horizonte, o dia de hoje não deixa nada a dever em atrações. O “De todo mundo” que está no nome desta edição do evento é realmente literal. Mas é coisa demais para um dia só, ainda mais lembrando que a programação vai até as 19h deste domingo. Abaixo, alguns destaques de cada palco.

Praça da Estação (Palco Sesc)

É o coração da festa. E mesmo que o encerramento seja com o show “Olho furta-cor”, dos Titãs (com o trio remanescente da formação original, Tony Bellotto, Branco Melo e Sérgio Britto), a partir das 18h30, muita coisa vai rolar até lá.

Uma das atrações mais legais, obrigatória em toda edição da Virada, é a Gaymada. Jogo-performance-diversão, começa às 12h40. Na linha de frente da organização, a Companhia de Teatro Toda Deseo, que está completando 10 anos e nesta edição vai promover o Campeonato Interdrag de Gaymada.

Também na região da praça, no chamado Circuito Estação, vai rolar a partir das 10h uma brincadeira para lá de inusitada. Leva o nome de Totó Humano. É um jogo de totó (que quem não é mineiro chama de pebolim) só que com gente participando. Quem quiser pode participar – são quatro horas de duração!

Com as mãos em uma barra metálica, que imita a disposição dos jogadores na brincadeira original, os participantes devem ser ágeis e atentos ao tentarem marcar gols na equipe adversária.

Palco Praça Sete



DJ A Coisa e Evandro MC Verônica Manevy/Divulgacao

Black music de primeira por quem tem história e entende do assunto. É isto que vai rolar das 13h às 15h no coração da região central de BH. A partir das 13h, o DJ A Coisa e Evandro MC apresentam o show “Imaginaras”. Na sequência, às 14h, será a vez da Velha Guarda do Soul de BH. Não dá pra ficar parado.

Palco Guaicurus



Baile de Todas as Cores - Cultura Ballroom é atração do Palco Guaicurus PBH/Divulgação

Um dos palcos mais queridos da Virada, menor em tamanho, mas enorme em criatividade e alegria, vai receber a partir das 12h o Baile de Todas as Cores – Cultura Ballroom. O movimento nasceu nos anos 1970 em Nova York. Eram festas – as chamadas balls – em que pessoas LGBTQIA+ se reuniam para disputar concurso de dança e beleza. De lá veio o vogue, que a Madonna levou para o mundo nos anos 1990. Em BH, há pelo menos uma década acontecem os bailes – não dá para perder, né?

Viaduto Santa Tereza

Outra atração típica da Virada: o Mundialito de Rolimã do Abacate. Está em sua décima edição e vai rolar hoje das 10h às 16h na Avenida Assis Chateaubriand, junto ao viaduto. Quem quiser pode participar – mas tem que levar seu carrinho, tá?



Todos unidos no Mundialito de Rolimã, na Avenida Assis Chateaubriand Jair Amaral/EM.D.APress

Já no Palco Viaduto tem outra coisa também super importante para a cultura de rua da cidade. A partir das 15h vai rolar a final estadual MG e o duelo nacional de MCs. O evento começa mais cedo, a partir das 13h, com a DJ Nanda Chitta. Na sequência, às 14h, tem Família de Rua com vários convidados. E depois da final, às 18h, apresentação de Paige, com a participação de Kainná Tawá e Iza Sabino.

Parque Municipal

No principal parque de BH, a programação de domingo começa cedo. A partir das 8h30 tem o Encontro de Bandeiras, da Folia de Reis Nossa Senhora Aparecida. Já das 9h às 12h rola o Piquenique Literário, além de oficinas e contação de história com fotógrafos lambe-lambe, uma tradição do parque. O dia inteiro, até as 19h, tem feira de adoção de gatinhos. Isto mesmo, o parque tem um número enorme de gatos que vivem ali.

No Teatro Francisco Nunes, às 11h, o Corpo Cidadão, braço social do Grupo Corpo, apresenta o espetáculo "Karakuru", inspirado no disco de música afro-brasileira de Tunico Villani e Grupo Karakuru.

O Palco Gramado, montado no parque, vai receber ao longo do dia várias (e boas) atrações. Começa cedo, tanto para quem virou quanto para quem acordou cedo para aproveitar o dia. Às 8h tem Banda de Música da Polícia Militar; às 9h, Orquestra Sinfônica da PM; às 10h10, Chico Lobo; às 11h20, Tizumba e Tambor Mineiro.

Na parte da tarde haverá várias bandas com boa música. Às 16h tem a Babadan Banda de Rua; às 17h30 a Funmilayo Afrobeat Orquestra; e às 19h a Magnólia Brass Band.

Já no Palco Parque, em frente ao Francisco Nunes, apresentam-se hoje o Trio Amaranto com um show para crianças (10h); e Tom Nascimento com “A história do tambor”, que mistura contação e música (11h10). Na parte da tarde destacam-se Affonsinho (14h10) e Thiago Delegado (16h10).

VIRADA CULTURAL

O evento acontece no Centro de BH até as 19h deste domingo (20/8). Entrada franca. Informações e programação completa:

portalbelohorizonte.com.br/virada