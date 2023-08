677

Gaby Amarantos se apresentou no Praça da Estação Túlio Santos/EM/D.A Press As primeiras horas da Virada Cultural de Belo Horizonte, na noite deste sábado (19/8), contaram com shows de Adriana Araújo, Tutu com Tacacá e Gaby Amarantos no Palco Sesc, na Praça da Estação. O público presente mostrou entusiasmo com a festa e dançou ao som da pluralidade musical da cultura brasileira.





A partir das 19h, a Praça da Estação começou a receber os diversos tipos de pessoas para aproveitas toda programação. No entorno, vários postos da Polícia Militar e da Guarda Civil de Belo Horizonte garantiram a segurança do evento durante toda a virada.





Além disso, várias barraquinhas do Viradão Gastronômico foram posicionadas de frente a Avenida dos Andradas, oferecendo alimentação variada, como pão com pernil, cachorro quente, acarajé, espetinhos, além das bebidas para curtir a festa.





Os poucos banheiros químicos próximos foram posicionados na rua Aarão Reis para atender uma multidão.





Enquanto o público aproveitava as intervenções artísticas e projeções dos prédios no entorno da praça, no Palco Sesc a artista Adriana Araújo animava a festa como uma das grandes vozes do samba mineiro.

Também dp Pará, grupo Tutu com Tacacá levantou público da Virada Túlio Santos/EM/D.A Press



Logo depois, entrou a banda Tutu com Tacacá, com 40 minutos de atraso previsto para 21h20. O grupo trouxe o ritmo tradicional do estado do Pará, em uma homenagem a Dona Onete.

No meio do show, a vocalista, Ana Luísa Cosse, alertou sobre o início de uma briga. “Estamos fazendo uma festa tão legal e estão aí brigando?”, e logo depois foi avisada que a situação foi controlada e deu continuidade à música.





O atraso fez efeito dominó na programação, já que o show de Gaby Amarantos, previsto para 22h30, também demorou 45 minutos. A cantora subiu no palco trazendo a energia do Pará para o público mineiro com potentes vocais e foi aclamada.

“Que alegria estar aqui nessa noite linda, trazendo esse show novo, desse álbum novo trazendo o som da floresta, da Amazônia, para o povo de BH por todo carinho que tem comigo sempre trazendo essa conexão. Pão de queijo com açaí é bom, viu?”, brincou ela, ao mencionar o disco “Tecnoshow”, lançado em 2022.





Essa “conexão” mencionada pela artista levou a mineira Paige para uma participação mais que especial.

A Virada segue noite adentro e vai até este domingo (20/8). O evento termina também na Praça da Estação, com show dos Titãs a partir das 18h30.