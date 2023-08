677

Quando ela passa, não tem para mais ninguém. A 'Kombinha da Vovozinha' é a maior atração do Mundialito de Rolimã do Acaba-te na Virada Cultural 2023. Até as 16h deste domingo (20/8), a Avenida Assis Chateaubriand, nas proximidades da Rua Sapucaí, em Belo Horizonte, fica aberta apenas para este tipo de carro.Já uma tradição na Virada, o Mundialito, em sua décima edição, reúne amigos, famílias, adultos e criança em volta da paixão pelo carrinho de madeira.Criada em 2015 pelos amigos do Clube de Rolimã, que se reúnem toda semana em torno do hobby, a Kombinha comporta geralmente quatro pessoas.Em sua primeira descida neste domingo, estavam os amigos Cristiano Marques, Eric Brito, Roger Muniz e sua filha Joana, a mascote do grupo.