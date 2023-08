677

Carlos Malta vai se apresentar no próximo domingo, às 18h, em palco montado na Savassi Daniel Lobo/divulgação

Benjamin Taubkin, Carlos Malta, Jaques Morelenbaum e Juarez Moreira estão entre as atrações do Savassi Festival, que chega hoje (20/8) à sua 21ª edição, oferecendo shows, oficinas, ensaios abertos, debates, lançamentos de livros e residências artísticas. A programação vai até o próximo domingo (27/8) em 15 espaços de Belo Horizonte. Benjamin Taubkin, Carlos Malta, Jaques Morelenbaum e Juarez Moreira estão entre as atrações do Savassi Festival, que chega hoje (20/8) à sua 21ª edição, oferecendo shows, oficinas, ensaios abertos, debates, lançamentos de livros e residências artísticas. A programação vai até o próximo domingo (27/8) em 15 espaços de Belo Horizonte.









“É composição espontânea, criamos música no palco enquanto tocamos. Este show tem dado certo e é bastante estimulante para mim, pois nos põe vivos, atentos, porque não podemos estar adormecidos”, diz Taubkin.





“Para a apresentação de terça-feira, convidei o Paulinho Santos e o Pereira da Viola para darem uma canja conosco. Eu e Pereira tocamos recentemente em São Paulo, tenho feito algumas coisas com o Paulinho também. Sou fã dos dois”, conta. Santos fez parte do grupo Uakti, enquanto Pereira é um dos violeiros mais respeitados de Minas.



Benjamin Taubkin faz ensaio aberto na terça-feira, com entrada franca, no Clube de Jazz do Café com Letras Paulo Martins/divulgação



Homenagem a João Donato





O repertório contará também com “É preciso perdoar”, canção do compositor baiano Alcyvando Luz, e “Choro negro”, de Paulinho da Viola.





Elis Regina será lembrada no Savassi Festival pelo flautista, saxofonista, arranjador e compositor Carlos Malta . Ele vai se apresentar sábado (26/8), às 17h, no Clube de Jazz do Café com Letras, fazendo ensaio aberto com entrada franca. Às 22h30, levará ao mesmo palco o show “Pimenta”, com versões instrumentais de sucessos da cantora gaúcha.





“Vou me apresentar com o trio de BH formado pelo pianista Írio Júnior, o baixista Eneias Xavier e o baterista André Queiroz. Vamos tocar o repertório do meu disco 'Pimenta', homenagem a Elis Regina. É a recriação das músicas, um disco muito jazzístico, bem livre. Então, a interpretação é muito do momento e depende da galera que está tocando”, explica.



'A rua é o lugar da democracia e da cidadania. BH só tem a ganhar com arte e cultura no espaço público' Bruno Golgher, idealizador do Savassi Festival







Malta continua na estrada com o Pife Muderno, apresentando repertório de Gilberto Gil. “Estou preparando os arranjos para que a gente possa gravar, no final deste ano, canções do grande compositor Edu Lobo. Está ficando muito legal”, revela.





No próximo domingo, Carlos Malta volta ao palco – desta vez, para um show ao ar livre na Savassi, às 18h. Vai se apresentar novamente com Írio Júnior, Eneias Xavier e André Queiroz.

De volta às origens

Bruno Golgher, idealizador do evento, explica que seu objetivo é difundir o jazz e a música instrumental para todos os públicos. Esta edição do Savassi volta às origens, como festival de rua.





“A rua é o lugar da democracia e da cidadania. BH só tem a ganhar com arte e cultura no espaço público. O Savassi Festival também se empenha na formação de artistas, de profissionais da cultura e do público, fortalecendo a cadeia produtiva do setor”, diz.





No próximo final de semana, palcos montados nas praças da Savassi, Liberdade e Floriano Peixoto vão receber o americano James Boogaloo Bolden, Bruno Marques , Carlos Malta, a cantora Júlia Ribas, Nicolas Krassik, Quarteto Amoroso, Jazzmin's Big Band , Igara, Juarez Moreira, Paulo Levi, Duduka da Fonseca Trio, Happy Feet, Arícia Ferigato Quarteto, Belina Okestar, Foli Griô Orquestra, Marcela Nunes, Onda de Calor, Chorosas e Kliff Korman, entre outras atrações.



Mamour Ba levará seu afrojazz para a Savassi Studio Beco/divulgaçãoa

Desta vez, terá um pouco de tudo o que o evento apresentou em seus 21 anos. “É quase como se fosse um resgate do início, com a multiplicação de palcos”, informa Golgher. Ele cita as atividades Jazzinho, Novos Talentos e Escola do Jazz. Já a Trama vai oferecer treinamento e residência artística para mulheres. “O aspecto educacional é superimportante para o festival”, garante.





“Temos o edital 'Novos talentos do jazz', há 15 anos”, lembra. O produtor cita também os palcos Música Nova e Mulheres na Música Instrumental como outros destaques.





“Este ano, teremos como novidade o Palco Nova Onda, onde o jazz se encontra com outros mundos musicais”, afirma Golgher. “Seja a tradição do afrobeat, superimportante para o jazz, seja a tradição mais roqueira, que não teremos desta vez, o encontro visa não deixar o jazz virar múmia, aquele negócio de colocar uma parede em volta de um estilo e ficar adorando”, comenta.





As atividades ocorrerão no Café com Letras, Clube de Jazz do Café com Letras, Estúdio Engenho, Conservatório UFMG, Estúdio Sonastério, Fundação de Educação Artística, Livraria Jenipapo, Livraria da Rua, Quixote Livraria e Café, Galeria Resistor e Instituto Cidades Criativas. Cinco palcos serão montados nas praças Floriano Peixoto, da Liberdade e da Savassi.





Golgher explica que alguns shows serão pagos, como os realizados na Fundação de Educação Artística, Café com Letras e Clube de Jazz, com preços variando de R$ 13,50 a R$ 40. “A maioria das apresentações é gratuita”, informa.





21º SAVASSI FESTIVAL

HOJE (20/8)





» 15h – Alunos da Escola Avantgarde

Clube de Jazz do Café com Letras. Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi.

R$ 15 e R$ 25





» 18h – Alunos da Cavallieri Escola de Música

Café com Letras. Rua Antônio de Albuquerque, 781, Savassi. De R$ 13,50

a R$ 20





SEGUNDA (21/8)





» 17h – Ensaio aberto com Jaques Morelenbaum

Clube de Jazz do Café com Letras. Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi. Entrada franca





» 19h30 – Show de Davi Lobo Quarteto

Café com Letras. Rua Antônio de Albuquerque, 781, Savassi. R$ 20





» 20h30 – Jaques Morelenbaum e Cellos AM3 Trio

Clube de Jazz do Café com Letras. R$ 40





» 21h – Daniel Faria Quinteto

Café com Letras. R$ 20





TERÇA (22/8)





» 17h – Ensaio aberto com Banjamin Taubkin

Clube de Jazz do Café com Letras. Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi. Entrada franca





» 19h – Lançamento do livro “Marco Antônio Araújo: Entre a música e o silêncio”, de Paulo Roberto de Andrade

Livraria Jenipapo. Rua Fernandes

Tourinho, 241, Savassi





» 19h30 – Show de Zéquintê

Café com Letras. Rua Antônio de Albuquerque, 781, Savassi. R$ 20





» 20h – “Trainspotting”, com Quarteto Guignard

Fundação de Educação Artística. Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários.

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)





» 20h30 – Benjamin Taubkin Trio

Clube de Jazz do Café com Letras. R$ 40





» 21h – Grupo Caldeira

Café com Letras. Rua Antônio de Albuquerque, 781, Savassi. R$ 20





QUARTA (23/8)





» 20h – Rafael Macedo lança “Talvez uma dansa”

Fundação de Educação Artística. Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários.

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)





» 20h30 – Rafael de Sousa Quarteto

Café com Letras. Rua Antônio de Albuquerque, 781, Savassi. R$ 20





» 20h30 – Gil Amâncio e Mauro Rodrigues

Clube de Jazz do Café com Letras. Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi. R$ 40





» 22h – Joatan Nascimento e Experimentos

Clube de Jazz do Café com Letras. R$ 40





QUINTA 24/8





» 17h – Ensaio aberto com Samy Erick

Clube de Jazz do Café com Letras. Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi. Entrada franca





» 18h – Sérgio Krakowski

Conservatório UFMG. Av. Afonso Pena, 1.534, Centro. Entrada franca





» 20h – Felipe Continentino Quarteto

Café com Letras. Rua Antônio de Albuquerque, 781, Savassi. R$ 20





» 20h30 – Samy Erick em “Pangeia”

Clube de Jazz do Café com Letras. R$ 40





» 22h – Juarez Moreira lança “Dedicatória”

Clube de Jazz do Café com Letras. R$ 40





SEXTA (25/8)





» 17h – Ensaio aberto com O Grivo, Francisco César e Niúra Bellavinha

Fundação de Educação Artística. Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários.

Entrada franca





» 20h30 – Ravi Kefi

Café com Letras. Rua Antônio de Albuquerque, 781, Savassi. R$ 20





» 21h – Vinícius Mendes Quarteto

Clube de Jazz do Café com Letras. Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi. R$ 40





» 22h30 – Marcos Rabello Quarteto

Clube de Jazz do Café com Letras. R$ 40





• Confira a programação completa no site savassifestival.com.br

Na quarta-feira (23/8), Taubkin volta ao Clube de Jazz ao lado do trompetista baiano Joatan Nascimento. “Nós tocamos no Trio Mais Um. Faremos algumas coisas do João Donato , será uma espécie de homenagem, mostrando um pouco da nossa visão sobre a música dele”, adianta o pianista.Carlos Malta conta que se reencontrou os três companheiros de palco mineiros na apresentação que fez com o grupo Pife Muderno na capital. “Eles tocavam com o saxofonista Cleber Alves e logo depois houve um show do próprio Eneias com o Írio e o baterista Cyrano Almeida. BH tem uma turma de músicos muito boa. Aliás, Minas Gerais sempre contribuiu com músicos da melhor qualidade”, elogia.