Ailton Graça e Vera Hotz, com os Kikitos de melhor ator e atriz, comemoram o bom desempenho dos longas "Mussum, o filmis" e "Tia Virgínia" no Festival de Gramado Edison Vara/Pressphoto

O longa-metragem “Mussum, O filmis”, de Silvio Guindane, foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado, no sábado (19/8) à noite, levando seis Kikitos, incluindo a categoria de melhor filme.





Aílton Graça, que vive Mussum, recebeu o prêmio de melhor ator, enquanto melhor trilha musical ficou com Max de Castro. Também foram premiados os coadjuvantes Neusa Borges e Yuri Marçal. O troféu do júri popular também foi para o longa de Guindane.



O filme narra a trajetória de Antônio Carlos Bernardes Gomes muito além do Mussum que o grande público conhece, mostrando a infância pobre do artista, a carreira militar, a relação com a Mangueira, o sucesso com o grupo Originais do Samba, além de bastidores de “Os trapalhões”, humorístico em que contracenava com Renato Aragão, Zacarias (o mineiro Mauro Gonçalves) e Dedé Santana.



Ícone do humor nacional, Mussum morreu, em 1994, aos 53 anos, após complicações decorrentes de um transplante de coração.



O Festival de Gramado é um dos três principais eventos que promovem lançamentos do cinema brasileiro, ao lado da Mostra de Tiradentes e do Festival de Brasília.

Kikito para Petrus Cariry

Entre os outros vencedores em Gramado, Petrus Cariry foi agraciado por melhor direção e melhor fotografia, com o filme “Mais pesado é o céu”. Também recebeu o troféu de melhor montagem, prêmio que divide com Firmino Holanda. Este filme rendeu a Ana Luiza Rios o prêmio especial do júri.



O longa-metragem “Tia Virgínia”, de Fábio de Meira, recebeu o troféu da crítica, além de melhor atriz, para Vera Holtz; melhor roteiro, para Fábio Meira; melhor direção de arte, para Ana Mara Abreu; e melhor desenho de som, para Rubem Valdés.

Nas premiações específicas para produções gaúchas, “Hamlet”, de Zeca Brito, se destacou com cinco vitórias. Levou os Kikitos de melhor filme, direção, montagem e fotografia, além de melhor ator, para Frederico Restori.

“Anhangabaú”, de Lufe Bollini, levou o prêmio de melhor longa-metragem documental.



A edição deste ano do Festival de Gramado foi surpreendida pela morte de Léa Garcia, na terça feira (15/8), aos 90 anos, depois de sofrer um infarto na cidade gaúcha.

A atriz receberia o Troféu Oscarito por sua contribuição ao cinema nacional. O prêmio foi recebido por seu filho, Marcelo, e completa os quatro Kikitos que Léa recebeu em vida.

PREMIADOS



LONGAS BRASILEIROS



Melhor Filme: “Mussum, o filmis”, de Silvio Guindane



Melhor direção: Petrus Cariry, por “Mais pesado é o céu”



Melhor ator: Aílton Graça, por “Mussum, O filmis”



Melhor atriz: Vera Holtz, por “Tia Virgínia”



Melhor Roteiro: Fábio Meira, por “Tia Virgínia”



Melhor Fotografia: Petrus Cariry, por “Mais pesado que o céu”



Melhor Montagem: Firmino Holanda e Petrus Cariry, por “Mais pesado que o céu”



Melhor Trilha Musical: Max de Castro, por “Mussum, O filmis”



Melhor Direção de Arte: Ana Mara Abreu, por “Tia Virgínia”



Melhor Atriz Coadjuvante: Neusa Borges, por “Mussum, o filmis”



Melhor Ator Coadjuvante: Yuri Marçal, por “Mussum, O filmis”



Melhor Desenho de Som: Rubem Valdés, por “Tia Virgínia”



Prêmio especial do júri: Ana Luiza Rios, de “Mais pesado é o céu”



Júri da Crítica: “Tia Virgínia”, de Fábio Meira



Júri Popular: “Mussum, o filmis”, de Silvio Guindane



LONGAS GAÚCHOS



Melhor filme: “Hamlet”, de Zeca Brito



Melhor direção: Zeca Brito, por “Hamlet”



Melhor ator: Frederico Restori, por “Hamlet”



Melhor atriz: Carol Martins, por “O acidente”



Melhor roteiro: Marcelo Ilha Bordin e Bruno Carboni, de “O acidente”



Melhor fotografia: Bruno Polidoro, Joba Migliorin, Lívia Pasqual e Zeca Brito, por “Hamlet”



Melhor trilha Musical: Rita Zart e Bruno Mad, por “Céu aberto”



Júri Popular: “Sobreviventes do Pampa”, de Rogério Rodrigues





LONGA DOCUMENTAL



Melhor Filme: “Anhangabaú”, de Lufe Bollini