Série no YouTube resgata legado de Mussum em homenagem aos seus 80 anos

Mussum, que nasceu em 7 de abril de 1941, no Morro da Cachoeirinha, no Rio de Janeiro, é considerado um dos ícones do humor nacional (foto: TV Globo/Divulgação) Em comemoração aos 80 anos do humorista e sambista Mussum, foi lançado no YouTube o início da primeira temporada da série que vai mostrar o legado do artista e reverenciar os artistas negros da atualidade.

O cantor Mumuzinho é quem apresenta o projeto "Artistas do Cacildis", que receberá renomados representantes da cultura afro-brasileira para falar sobre as suas carreiras e a importância do humorista em suas trajetórias.

As outras entrevistas, segundo informações da assessoria de imprensa da Cervejaria Petrópolis, que patrocina o projeto, irão ao ar todas as segundas-feiras.

Nesta primeira temporada, o cantor Mumuzinho conversou também com Roberta Rodrigues, Rafael Zulu e Jorge Aragão.

“O foco de todas essas entrevistas foi o papel fundamental que Mussum teve nos "passadis", "presentis" e "futuris" desses artistas – seja com histórias engraçadas, seja como representante de uma transgressão do status quo por meio do riso”, declarou trecho da nota de divulgação do “Artistas do Cacildis’, que complementa que o objetivo do projeto audiovisual é reverenciar os artistas negros da atualidade.

O espaço escolhido para a realização do projeto foi o Beco do Rato, um dos centros culturais mais importantes da Lapa, no Rio de Janeiro, e formador de grandes sambistas da nova geração.

Segundo Sandro Gomes, filho de Mussum e fundador da Brassaria Ampolis, o projeto tem uma relevância histórica muito importante para manter viva a memória do seu pai e apresentá-lo para as novas gerações que não puderam vê-lo na televisão.

“O seu humor é atemporal e o samba que ele sempre teve na veia é uma unanimidade em nosso país. Tudo isso fazia parte da essência da personalidade do meu pai”, comentou.

A Brassaria Ampolis é uma cervejaria fundada em homenagem ao Mussum em 2013 e conta com quatro rótulos fixos: Cacildis, Biritis, Ditriguis e Forévis. Desde 2017, a marca faz parte do portfólio do Grupo Petrópolis.

Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, nasceu no dia 7 de abril de 1941 no Morro da Cachoeirinha, no Rio de Janeiro. O artista morreu no dia de 29 de julho de 1994, em São Paulo.