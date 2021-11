Horóscopo do dia (23/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sensibilidade aguçada

A Lua segue na fase Cheia em seu signo de regência natural, Câncer; nossas emoções estão em plenitude, intensas e expressivas. Força instintiva que busca segurança emocional e expressão daquilo que sente. O trígono a Marte e Netuno traz facilidade tanto na expressão pessoal quanto na abnegação. A oposição a Vênus traz grande percepção afetiva e emocional dos outros e nas relações em geral.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A sensibilidade está à flor da pele para você. Faça o exercício de escutar o que sente de verdade e ter resoluções de acordo. Marte, seu regente, recebe aspecto da Lua, lhe fazendo mais emotivo, instintivo, gregário e conectado às questões mais profundas. As relações de trabalho, em especial, podem motivar reações emocionais; busque equilibrar o melhor do seu subjetivo com a vida objetiva.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A sensibilidade lhe permeia hoje o campo mental. Suas ideias estarão mais nostálgicas, acolhedoras, afetivas e instintivas. Momento bom para se falar mais sobre o que sente e percebe. Bons aspectos a Marte e Netuno lhe auxiliam a agir em prol deste idealismo. A oposição a Vênus, sua regente, lhe pede que enxergue as relações e finanças sob um prisma mais amplo e otimista.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções estão plenas e lhe levam a ter mais conexão com o mundo material. Busque o amor pelos prazeres e confortos que a sua vida material pode lhe dar. Cuidado, porém, com excessos de indulgência. Seu instinto para lidar com finanças está aguçado, esteja atento. A oposição a Vênus lhe relembra que a felicidade deve ser compartilhada para ser plena.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você se encontra fortalecido neste momento pela Lua Cheia no seu signo (solar ou ascendente). Fazendo bons aspectos a Netuno e Marte, esta Lua lhe traz o melhor da sensibilidade e do uso dos instintos. Estará se expressando de acordo com sua intuição e sabedoria emocional. A oposição a Vênus lhe traz o olhar para as relações e parcerias de maneira mais afetiva e doando mais de si mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Cheia lhe traz plenitude no campo emocional, subconsciente e espiritual. Sua inspiração artística e simbólica está em alta. Bom momento para buscar mais a introspecção no sentido criativo, magnético e espiritual. A oposição a Vênus mostra a capacidade de converter toda essa energia sutil em algo de valor no plano material, algo que possa ser útil e agregar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição lunar lhe traz plenitude nos contextos coletivos, amizades, grupos e vida virtual. Você será como uma grande mãe acolhedora para muitos. A necessidade de se sentir pertencente a grupos e amizades se faz grande. Sua generosidade acolhedora deve ser distribuída generosamente. Bons aspectos a Marte e Netuno mostram disposição para agir conforme a sensibilidade nas relações.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções estão plenas e lhe conectam ao seu senso de propósito na vida. Sua carreira e trabalho podem lhe trazer uma carga um tanto afetiva, lhe pedindo um uso mais prático de sua sensibilidade. A oposição a Vênus, sua regente, lhe traz maior sensibilidade no campo familiar. Mesmo perante dificuldades, sua disposição será mais receptiva e sensível.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Haverá hoje forte conexão emocional com sua fé e crenças. Estará mais seguro em enxergar novos horizontes e possibilidades, já que estará enraizado no senso de benevolência da vida. Vislumbres do futuro e possibilidades se fazem presentes. O trígono a Marte, seu regente, mostra que estará disposto a agir para que concretize estas possibilidades.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções profundas estão plenas e facilitadas. Você terá grande sensibilidade e necessidade de estar com outras pessoas na intimidade. Em especial na troca afetiva e sexual, estará mais disposto a se entregar e aprofundar. A oposição a Vênus mostra que terá mais disposição também em partilhar um pouco do que é seu com aqueles que ama.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição lunar lhe traz sensibilidade mais aguçada no campo dos relacionamentos e parcerias. Pode ser que tenha de lidar com as emoções alheias ou então você mesmo sentirá necessidade de expressar o que sente pelo outro. O bom aspecto a Marte e Netuno facilita que haja um equilíbrio entre individualidade e abnegação nesta expressão.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz plenitude emocional na esfera do trabalho, serviço, rotina e saúde. Sentirá muita afetividade e subjetividade em tudo aquilo que faz. Doe generosamente a si mesmo para o trabalho e aquilo que traz mais sentido para a existência. Bons aspectos a Netuno e Marte lhe auxiliam a trazer o idealismo para o campo prático e realizar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Sua expressão emocional se encontra plena nestes dias. Estará mais disposto a expressar a própria criatividade e sensibilidade com mais propriedade. O aspecto facilitado a Netuno, seu regente, lhe traz ainda mais fluidez, transcendência e busca por instâncias mais sublimes. O bom aspecto a Marte lhe fortalece a independência e a fé, agregando ao processo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.