Já ouviu? Funk de 2 primos de Ouro Preto é o novo hit do momento

De acordo com o DJ Felipe Cardoso, o projeto da música surgiu antes da pandemia do coronavírus, mas os artistas esperaram um momento mais oportuno para lançá-la nas plataformas musicais.



O lançamento aconteceu em maio, mas foi a partir de outubro que ela estourou. “Fazemos um acompanhamento para ver onde a música tem mais retorno e as cidades de Goiânia e Brasília foram as primeiraa, afirma o produtor fonográfico.

DJ Cardoso conta que “Bota a mão no chão” superou as expectativas dos jovens ouro-pretanos que sonhavam em ver a música fazer sucesso na região das cidades dos Inconfidentes.



“Do top 50 passou para as 30 mais ouvidas do funk, e em outubro entrou para as cinco mais ouvidas. Estamos muito felizes com esse resultado e esperamos que ela seja um hit do carnaval”.

Cria de Ouro Preto

Os primos cresceram na casa da avó no Bairro Antônio Dias e desde pequenos tiveram contato com a música. Com 28 anos, DJ Cardoso conta que trabalha com a música desde 2010 e atua com outros gêneros musicais, mas que com a parceria do primo é que a carreira dos dois conseguiu deslanchar.

O nome MC Fopi é uma homenagem à Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Fabio da Silva, com 23 anos e 10 de carreira, sonha em cursar música na UFOP e a escolha do nome artístico vem da junção da letra inicial do seu nome com a sigla de Ouro Preto causando uma sonoridade parecida com a universidade.

“Ouro Preto é famosa pelas festas e pelo rock das repúblicas, que além do rock toca de tudo. A primeira vez que ouvi o nosso funk foi no centro da cidade, na rua, tive uma sensação incrível de ver meu trabalho fazer sucesso e ser reconhecido na cidade”, diz MC FOPI.