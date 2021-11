Mulheres são a atração do festival Liquidificador, nesta segunda (22/11)

Lelê Cirino apresenta seu trabalho autoral (foto: Pablo Bernardo/divulgação)





A edição on-line do Liquidificador Microfestival prossegue nesta segunda-feira (22/11) com o projeto “Poesia em vídeo”, voltado para o diálogo entre música e performance poética. Hoje, o primeiro episódio vai reunir as artistas Nívea Sabino, Lelê Cirino, Luísa Bahia e Marcela Melo. O segundo, marcado para 29 de novembro, contará com Nívea Sabino, Karine Bassi, João Paiva e Pieta Poeta.





O Liquidificador será realizado até 6 de dezembro, oferecendo minicursos gratuitos de capacitação para trabalhadores das artes e da cultura. Residência artística contemplou 17 musicistas de Belo Horizonte e de quatro estados dedicados ao instrumental, ao rap e ao indie rock.

Ao final da atividade, eles criarão duas faixas que serão enviadas às plataformas, com direito a videoartes assinadas por Sandro Miccoli. A programação pode ser conferida no YouTube (https://bit.ly/3BPHfVK).