Olivia Rodrigo divulgou o novo single nas redes sociais Divulgação/Redes sociais

Depois de declarar guerra ao ex-namorado Joshua Bassett e a então companheira do ator, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo selou a paz com a nova música. ‘Bad idea, right?’, segundo single do álbum ‘Guts’ , que estreia em 8 de setembro, foi lançada na madrugada desta sexta-feira (11/8) e traz o suco do início dos anos 2000.

Misturando pop e rock, o novo single é divertido e fala de uma garota que tenta se aproximar do ex, como amiga. Mas acaba tendo uma recaída. A parte do humor já havia sido revelada pela cantora, “A música é bem diferente de 'Vampire' & mostra um lado mais engraçado do Guts. Mal posso esperar para compartilhar com todos vocês. Amo vocês sempre!", disse Olivia em um comunicado aos fãs.





Em um clipe dinâmico, em que Olivia foge de uma festa para encontrar o ex, ela traz referências ao sucesso de outra cantora. Em ‘New rules’, lançada em 2017, Dua Lipa aparece em uma noite de curtição com as amigas e dá dicas para que elas não se encontrem com rapazes que partiram seus corações.

“Não seja amiga dele, você sabe que vai acordar na cama dele de manhã”, canta Dua Lipa. Já Olivia se justifica: “Eu sei que ele é meu ex, mas duas pessoas não podem se reaproximar? Só o vejo como um amigo. Simplesmente tropecei e caí na cama dele.”





Em uma letra que soa autobiográfica, ela ainda dá dicas de que Joshua pode ter promovido esse reencontro. “Você está me ligando, está completamente sozinho e estou sentindo uma certa insinuação. E estou bem aqui com todos os meus amigos, mas você está me mandando o seu novo endereço”, diz a letra.





Nas redes sociais, os fãs comemoraram o lançamento. “‘Bad idea, right?’ da Olivia Rodrigo retrata aqueles momentos em que sabemos que uma ideia é péssima, mas mesmo assim não conseguimos resistir à tentação”, avaliou um perfil no X. “Olivia Rodrigo sendo peituda metida que teve recaída com ex!! ‘Bad idea, right?’ mostrando que não tem problema isso acontecer”, apontou outro.





E a música representou muita gente. “Amo que a Olivia Rodrigo é muito real, a diva admitiu que teve a recaída com o ex, depois de ter xingado ele até de sociopata”, comentou uma fã. E teve gente que viu comprovações do que aconteceu na vida real. “Joshua Bassett aparece como luz e faísca no novo clipe de Olivia Rodrigo, ‘Bad idea right?’. Confirmando os rumores de que a música é para ele e selando a paz entre os dois cantores”, comemorou outro.