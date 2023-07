Olivia Rodrigo quebra recorde na Billboard com 'Vampire'

677

Olivia Rodrigou estreou 'Vampire' em 1° lugar na Billboard Hot 100 (foto: Divulgação) A cantora teen Olivia Rodrigo, com apenas 20 anos, quebrou um novo recorde na Billboard Hot 100, a maior parada de músicas do mundo. Ela se tornou a primeira artista a estrear os singles principais de dois álbuns de abertura de carreira em primeiro lugar no chart da revista norte-americana, com “Vampire”.

















Com o novo Top 1 da Billboard, Olivia comemorou nas redes sociais. “AHHHHH ESTOU TÃO ANIMADA POR ISSO!!! Obrigada 1000x a todos que compraram e ouviram ‘Vampire’, eu amo vocês!!! E obrigada ao meu incrível time!!! ahhhh!!!”, escreveu.









Vale destacar também que com “Vampire”, ela também se tornou a única artista nascida nos anos 2000 com múltiplos n° 1 no Hot 100.