Olivia Rodrigo revela 'Vampire', novo single a ser lançado em 30 de junho

677

A nova música reflete a segurança e maturidade da cantora nesta nova fase de sua carreira. (foto: Reprodução Redes Sociais) A artista Olivia Rodrigo anunciou nesta terça-feira (13/6) seu próximo single intitulado 'Vampire', previsto para ser lançado no dia 30 de junho. A novidade chegará dois anos após o sucesso de seu primeiro álbum, 'Sour'. Em suas redes sociais, a cantora compartilhou sua empolgação com o público diante do novo projeto.









Leia: Música sobre carteira de motorista transforma Olivia Rodrigo em estrela Na imagem promocional, quase inteiramente em preto e branco, Olivia aparece de perfil com dois adesivos roxos no pescoço. A música 'Vampire' foi composta em colaboração com Dan Nigro e, conforme a revista Variety aponta, reflete a segurança e maturidade da cantora nesta nova fase de sua carreira.









Relembrando: 'Sour', o primeiro álbum de Olivia Rodrigo, apresentou um som angustiado, irresistível e com influências de pop rock Disney pós-Lorde, fazendo sucesso desde seu lançamento.