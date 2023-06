Álbum celebra centenário da Semana de 22 com releituras e parcerias

677

Os versos de Silas de Oliveira, famosos pelo samba-enredo 'Aquarela Brasileira', ganham uma nova roupagem no projeto 'Biscoito Fino', lançado pela gravadora homônima em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. A pandemia atrasou o lançamento em um ano, mas isso não diminuiu a importância do álbum que reúne nomes consagrados da música brasileira, como Maria Bethânia, Gal Costa, Arnaldo Antunes, Liniker, Criolo, Zélia Duncan, Arrigo Barnabé e Lenine.





Idealizado por Ana Basbaum, que também é responsável pela direção artística, o projeto busca traçar um panorama da música brasileira nos últimos 100 anos, revisitando canções de compositores como Roberto e Erasmo Carlos, Sérgio Sampaio, Chico Buarque, Dorival Caymmi, Gilberto Gil, Itamar Assumpção, Dolores Duran e Caetano Veloso. A proposta é oferecer um olhar atualizado sobre o legado da música nacional, incorporando perspectivas femininas, negras e indígenas, e abrangendo gêneros diversos, de Itamar a Gismonti, de Moacir Santos a Marília Mendonça.





O álbum começa com a faixa tropicalista 'Geleia Geral', de Gilberto Gil e Torquato Neto, interpretada por Assucena, Liniker, Letrux e Josyara. A seleção de repertório, feita por Ana Basbaum e Renato Vieira, e a direção musical de Guilherme Kastrup, buscam refletir momentos e movimentos marcantes da música brasileira, incluindo artistas considerados 'malditos', como Itamar Assumpção, representado com a canção 'Fico louco', interpretada por Lenine e Anelis Assumpção.





Entre as faixas que se destacam no projeto está a releitura de 'Deus lhe Pague', de Chico Buarque, com a banda Metá Metá e as vozes de Bia Ferreira e Brisa Flow, que trazem uma nova perspectiva à canção, incorporando olhares e comentários femininos. Outra parceria de peso é a de Bethânia e Chico Chico, que interpretam 'Em nome de Deus', de Sérgio Sampaio, com o piano de Maira Freitas. Dolores Duran e Marília Mendonça são homenageadas por Zélia Duncan e Letícia Soares, que unem suas vozes em um medley das canções 'Fim de Caso' e 'Eu Sei de Cor', acompanhadas por instrumentistas mulheres.





A proposta do álbum 'Biscoito Fino' de explorar diferentes momentos e gêneros da música brasileira se revela bem-sucedida, com uma seleção de faixas que dialogam com o passado e o presente, e mostram a força e a diversidade da produção musical nacional ao longo dos últimos 100 anos.