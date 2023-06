Novo álbum do McFly está em primeiro lugar no iTunes Brasil

677

De volta com um álbum de inéditas depois de um jejum de três anos, a banda McFly conseguiu, já nas primeiras 24 horas após o lançamento, ficar no topo da lista de mais vendidos no iTunes Brasil. O novo disco do grupo, 'Power to play', foi lançado nessa sexta-feira (9/6).

Além do Brasil, o MCFly também está em primeiro no Reino Unido (foto: Reprodução / Instagram)

Os fãs brasileiros não só comemoraram o primeiro lugar, como acreditam que o feito possa colaborar para uma nova vinda do McFly ao país. A banda inglesa se apresentou em maio de 2022, com uma turnê que passou por Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e São Paulo.Além do Brasil, o grupo também conseguiu liderar a lista no Reino Unido. Já nos Estados Unidos, o novo trabalho chegou ao terceiro lugar. No Brasil, o álbum está sendo vendido a R$ 22,90 na plataforma.

Com 11 músicas, 'Power to play' traz referências dos anos 1980, com letras animadas e cheias de energia e diversão. Esse é o sétimo álbum do McFly, sucedendo 'Young dumb thrills’, lançado em 2020, durante a pandemia.