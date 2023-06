Pato Fu faz show de graça na Praça da Liberdade neste domingo

677

Pato Fu e Orquestra Ouro Preto apresentam, gratuitamente, amanhã, na Praça da Liberdade, o show "Rotorquestra de Liquidificafu", que celebra os 30 anos da banda (foto: Click Estúdio/Divulgação)



O Pato Fu e a Orquestra Ouro Preto fazem um show gratuito e aberto ao público, na Praça da Liberdade, neste domingo (11/6). O espetáculo “Rotorquestra de Liquidificafu”, que celebra os 30 anos da banda mineira, circulou pelas cidades de Brumadinho, Sabará, Nova Lima, Caeté e Santa Bárbara. Agora, encerra a temporada de apresentações na capital mineira.

No repertório estão 17 músicas que perpassam a ampla discografia da banda que sempre flertou com diferentes ritmos, lançando músicas com sonoridades diversas e marcadas pela experimentação.

O maestro Rodrigo Toffolo, regente da Orquestra Ouro Preto, se diz grande admirador do trabalho do Pato Fu. Para ele, a experiência de trabalhar com o grupo tem sido enriquecedora. “Acho que existe uma unidade por trás do trabalho do Pato Fu, é uma banda não só muito conhecida mas com um trabalho muito longo. Não é qualquer um que faz 30 anos de carreira. É sempre muito legal juntar as nossas forças para poder celebrar uma data tão bonita”, afirma.

O show começa com a faixa de abertura do primeiro álbum da banda que, para além do simbolismo, foi escolhida a dedo pelo maestro e é vista por ele como um dos pontos altos da apresentação. Segundo Toffolo, a “Rotomusic de Liquidificapum” é uma música que surpreende, já que ninguém espera que seja tocada por uma orquestra.

Ao todo, serão 30 músicos no palco, com instrumentos de corda e percussão, e as faixas ganharam novos arranjos para o projeto. “A sonoridade não é nem Pato Fu nem Orquestra Ouro Preto, fizemos uma fusão entre os dois e ficou muito legal”, comenta o maestro.





ÓPERA Nas próximas terça (13/6) e quarta, a Orquestra Ouro Preto ocupa o palco do Grande Teatro do Palácio das Artes com a reapresentação de “Auto da Compadecida, a Ópera”. A montagem baseada na obra de Ariano Suassuna estreou na capital mineira em dezembro passado, e teve temporada lotada.

A regência é do maestro Rodrigo Toffolo, e a música original, de Tim Rescala. “A ópera é uma arte incrível e, na minha opinião, é a mais popular possível. Isso porque ela é completa, tem um encontro entre música, teatro e dança”, afirma Toffolo.

“A nossa ideia de recriar uma peça tão famosa e tão brasileira foi justamente pensando em mostrar o quão popular a ópera pode ser. O público se sente à vontade para participar ativamente do espetáculo, a plateia se diverte, ri e aplaude. É muito bonito ver essa interação”, comenta o maestro.

No elenco de nove artistas que sobem ao palco, seis são cantores líricos e quatro são atores bastante conhecidos pelo público - Glicério do Rosário, Léo Quintão, Marcelo Veronez e Maurício Tizumba. Na direção de elenco está Chico Pelúcio, ator e diretor do Grupo Galpão, e na criação dos figurinos, Dantas Suassuna, filho do escritor.

A nova turnê de “Auto da compadecida, a ópera” teve estreia em Belém, também com ingressos esgotados. Depois de Belo Horizonte, o grupo parte para Manaus e, em seguida, Rio de Janeiro, onde se apresenta na praia de Copacabana. (GM)

“ROTORQUESTRA DE LIQUIDIFICAFU: PATO FU E ORQUESTRA OURO PRETO”





Show gratuito, neste domingo (11/6), às 18h, na Praça da Liberdade.





“AUTO DA COMPADECIDA, A ÓPERA”





Apresentações nesta terça (13/6) e quarta, às 20h30, no Grande Teatro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos à venda no site Eventim e na bilheteria do teatro. Plateia I: R$ 80, Plateia II: R$ 60 e Plateia Superior: R$ 40.