Com sessões gratuitas, filmes icônicos mergulham no universo das drags

A mostra “Montadas – A arte drag no cinema”, que está em cartaz até o próximo dia 18 no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro) busca incentivar a reflexão sobre importantes questões da sociedade por meio do cinema.Com 12 filmes clássicos reunidos, o público poderá mergulhar em um universo de expressão artística e diversidade, no qual drag queens e kings são as estrelas dos longas.“Através de narrativas inspiradoras e personagens carismáticos, acreditamos que as obras selecionadas estimulam diálogos sobre identidade, autoexpressão e igualdade”, afirma o produtor de programação do Humberto Mauro, Rodrigo Azevedo.