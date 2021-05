Música sobre carteira de motorista transforma Olivia Rodrigo em estrela

Olivia Rodrigo começou a carreira como atriz e lançou na última sexta-feira seu primeiro álbum, "Sour", com 11 canções (foto: Erica Hernandez/Divulgação)





Olivia Rodrigo é um fenômeno. Depois de seu single de estreia, "Drivers license", viralizar no TikTok, a música lançada em janeiro passado rendeu à cantora de 18 anos um recorde de streams no Spotify, além de uma boa posição na parada norte-americana. Desde então, ela lançou duas novas músicas, "Deja vu" e "Good 4 you", que integram seu álbum de estreia, "Sour", lançado na última sexta-feira (21/5) e cujo sucesso faz dela a grande aposta da música pop neste 2021. Mas, afinal, quem é Olivia Rodrigo?





Apesar de ter ganhado destaque internacional somente neste início de ano, a atriz e cantora nascida na Califórnia, nos Estados Unidos, passou boa parte da adolescência diante das câmeras. Seu primeiro papel de destaque foi na série "Bizaardvark", produção do Disney Channel em que ela interpretou a protagonista Paige Oliveira por três temporadas, entre 2016 e 2019. Depois disso, Olivia foi escalada para viver Nini Salazar-Roberts em "High school musical: A série: O musical", da Disney+.





Nesses dois trabalhos ela já demonstrava suas habilidades como cantora. Ambas as séries têm trilhas sonoras originais lançadas e uma das músicas, "All I want", se tornou um single de Olivia Rodrigo.





GRAVADORA

No ano passado ela assinou com uma grande gravadora, a Geffen Records, uma divisão da Interscope Records. Em uma das entrevistas que deu durante a divulgação de sua música de estreia, Olivia Rodrigo citou Taylor Swift e Lorde como suas maiores inspirações, assim como a trilha sonora dos filmes da saga "Crepúsculo".





"Sou completamente apaixonada pelo 'Red', da Taylor, e pelo 'Pure heroine', da Lorde. Na verdade, esses foram os dois primeiros álbuns que comprei em vinil, quando eu tinha por volta de 11 anos. Eu dançava no meu quarto ao som deles. Escutei-os incansavelmente e até memorizei a ordem das faixas. Ainda hoje, Taylor e Lorde são minhas maiores inspirações", disse ela em entrevista à “ID”.





Olivia lançou seu single de estreia no último dia 8 de janeiro. A música foi composta por ela, em parceria com Dan Nigro, ex-integrante da banda As Tall As Lions. Com vocais poderosos e uma forte carga emocional, "Drivers license" caiu no gosto popular e transformou a cantora e atriz em estrela quase instantaneamente.





PIANO

"Quando eu escrevi essa música, eu estava passando por um período difícil", disse ela, à época do lançamento, em texto de divulgação do trabalho. "Colocar todos esses sentimentos em uma música fez tudo parecer mais simples e claro - aliás, acho que esse é o real propósito de escrever músicas. Não há nada como sentar ao piano no meu quarto e escrever uma música triste. É a minha coisa favorita no mundo."





Três dias após seu lançamento, "Drivers license" se tornou a música mais ouvida no Spotify em um dia, atingindo 15,17 milhões de streams. No dia seguinte, Olivia quebrou o próprio recorde, e a música foi ouvida 17 milhões de vezes.





Atualmente, a canção registra mais de 750 milhões de streams no Spotify. O clipe também é um sucesso, tendo ultrapassado 200 milhões de visualizações no YouTube, um número bastante robusto para uma estreante.





APROVAÇÃO

Apesar de todos os elogios e recordes quebrados, provavelmente a coisa mais empolgante para Olivia Rodrigo é ter o selo de aprovação de uma pessoa: Taylor Swift. "Eu estava dormindo e meu amigo me ligou. Eu disse, 'Meu Deus, são 6 da manhã. Posso ligar de volta em duas horas?' E ele disse, 'Não. Absolutamente não. Verifique seu Instagram agora'", contou a cantora a Zane Lowe.





"No torpor do meu sono, eu chequei meu telefone. Ela comentou uma das minhas fotos, e eu quase morri. Sou fã dela desde que me lembro, então foi muito gentil da parte dela."





Nos últimos meses, Olivia Rodrigo continua dando o que falar. Seu segundo single, "Deja vu", foi lançado em 1º de abril. Apesar de não ter causado o mesmo furor que "Drivers license", a música está longe de ser um fracasso comercial. No Spotify, ela soma 164 milhões de streams, enquanto no YouTube são quase 70 milhões de visualizações. A música também emplacou no TikTok.





Já a recém-lançada "Good 4 u", com pegada pop rock, já acumula bons números em ambas as plataformas e ganhou um clipe que faz referência a obras cinematográficas como "O diário da princesa" (2002) e "Garota infernal" (2009).





Considerando a trajetória da artista até aqui, o disco "Sour", com 11 faixas, entre elas os três singles, tem tudo para ser um dos grandes lançamentos do ano e alçar Olivia Rodrigo para um patamar ainda mais alto na indústria.





PERSONALIDADE

Ainda é cedo para dizer a que se deve todo esse sucesso. Mas um dos fatores principais é a vulnerabilidade que a cantora e atriz demonstra nas letras, algo que a própria Taylor Swift faz desde o início da carreira.





Durante o Brit Awards 2021, maior premiação musical britânica, Olivia falou sobre sua predisposição para escrever a partir de experiências pessoais.





"Sempre compartilhei demais", afirmou ela à revista “NME”. "Conto ao motorista do Uber todos os meus traumas e inseguranças mais profundos, então acho que escrever músicas é uma extensão desse traço da minha personalidade. Nunca tive medo do que as pessoas pudessem pensar sobre isso. E acho que é isso o que torna as minhas composições tão especiais."





Talvez seja esse o segredo.





“Sour”

.Olivia Rodrigo

.Geffen Records (11 faixas)

.Disponível nas plataformas digitais