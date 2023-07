677

A atriz brasileira Sharon Cho protagoniza a produção, na qual o ator sul-coreano Kim Woojin faz o papel de um astro do K-pop HBO Max/divulgação







Os doramas (séries de origem asiática) conquistaram o coração do público em todo o mundo nos últimos anos. O Brasil figura como o terceiro território onde esse tipo de produto é mais consumido, atrás apenas de Estados Unidos e Coreia do Sul. Um dado que fez brilharem os olhos dos produtores da HBO Max, que decidiram investir na produção do primeiro dorama no país.

A menina passa a viver com sua tia (Júlia Rabello), no antigo estúdio de dança de sua mãe. A partir da mudança, a vida de Carol é virada do avesso. Ela começa a trabalhar como garçonete na cafeteria da tia e precisa equilibrar seu tempo entre o trabalho e os ensaios para participar de um concurso de balé, sua grande paixão.





Para Sharon, um dos maiores desafios ao longo das gravações foi precisamente a dança. “Eu nunca tinha feito nenhuma aula de balé, então para mim foi um desafio bem grande. A Carol é uma personagem que dança desde pequena. Tive que desenvolver a postura e a confiança, já que no balé cada detalhe faz muita diferença”, comenta. Com a convivência, surgem os conflitos na relação entre tia e sobrinha.

Reduto coreano

Filmada no bairro do Bom Retiro, em São Paulo (local com influência da cultura coreana), a produção dirigida por Marcelo Trotta, Sabrina Greve e Paula Kim, trouxe os astros do K-pop Kim Woojin e Jinkwon para o elenco.

Os dois interpretaram os membros do ACT, grupo musical fictício de grande sucesso internacional e, inclusive, gravaram músicas exclusivas para a série. O encontro entre os dois mundos surge quando Carol descobre ter um portal mágico dentro de seu guarda-roupa que a conecta ao apartamento do grupo, na Coreia do Sul.

A partir daí, a série foca num intercâmbio cultural entre os dois países. Tratando de temas próprios da adolescência, os personagens precisam lidar com o amor, as amizades e a sensação de pertencimento.

Kim Woojin, ex-membro do grupo Stray Kids, conta que nunca havia estado no Brasil e que tinha poucas informações sobre o país antes de inciar as gravações. “Quando cheguei me deparei com pessoas muito bondosas e, para mim, essa foi a melhor parte”, diz.

Já Jinkwon, membro do Newkidd, relembra ter tido uma experiência diferente, uma vez que esteve no país durante uma turnê de sua banda, em 2019, e se sente familiarizado com a cultura brasileira.

No início, o idioma foi desafiador tanto para os artistas brasileiros quanto para os coreanos. A produção contou com um roteiro bilíngue, além de intérpretes que facilitavam a comunicação entre os atores. “Tivemos o cuidado de sempre demonstrar interesse em conhecer o mundo do outro e, ao mesmo tempo, apresentar o nosso, foi muito especial”, comenta Sharon.

“De primeira, foi um pouco mais complicado porque eles não sabiam quando entrar em cena. Tivemos que ensaiar muitas vezes até que passamos a combinar um sinal que era a deixa pra eles entrarem”, conta Sharon. “Fomos nessa prática até que, com o tempo, eles começaram a entender a fonética do português e viam quando eu tinha terminado de falar. Terminei muito impressionada com a conexão que tivemos”, completa a atriz.

Para Jinkwon, a melhor parte de participar da produção foram as trocas com o elenco. “A gente ensinava as palavras em coreano e também aprendemos muita coisa em português. Para mim, isso foi o mais legal.”

Woojin e Jinkwon já assistiram à série. Eles dizem que ficaram muito satisfeitos com o resultado. O roteiro da segunda temporada já está sendo escrito.

“ALÉM DO GUARDA-ROUPA”

Série em 10 episódios. Estreia esta quinta (20/7), na HBO Max

* Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes