Justiça determina comprovação de devolução de cachê de Joelma a município

Show seria realizado em São Félix do Xingu. (foto: Instagram/Reprodução)

A artista Joelma, conhecida por seu trabalho com a banda Calypso, recebeu uma ordem da Justiça do Pará para comprovar a devolução de um cachê referente a um show que seria realizado no Município de São Félix do Xingu. A decisão foi tomada pelo juiz Wendell Wilker Soares dos Santos, em uma ação civil pública iniciada pelo Ministério Público do Estado do Pará em 2019.





O evento em questão, chamado Veranejo 2019, estava marcado para ocorrer na praia do Pedral, no dia 12 de julho de 2019. No entanto, o Ministério Público alegou que o local escolhido faz parte de uma área de preservação ambiental permanente, o que levou ao cancelamento do evento pela Justiça. Com isso, tanto o Município de São Félix do Xingu quanto a cantora Joelma da Silva Mendes foram intimados a apresentar o comprovante de devolução dos valores recebidos pela artista ao município.





Em resposta à decisão, a defesa de Joelma informou no mês passado que estava reunindo os comprovantes necessários para atender à solicitação. O processo ainda aguarda manifestação do Ministério Público para prosseguir.