Alok promove ações que reduzem impacto ambiental de shows

Alok faz show em Nova Lima, neste sábado (27/5) (foto: Divulgação) O "Alok Infinite Experience" (AIE) chega à Grande BH neste sábado (27/5) com novas atitudes do DJ para reduzir o impacto ambiental causado por emissões geradas com o transporte, inclusive aéreo, geradores a diesel, e a energia que for consumida na rede. Com as ações de sustentabilidade, promovida ao lado da 2W Ecobank, ele zera as emissões do show por meio de certificados de energia limpa e créditos de carbono.





“Essa quantidade de CO2e é equivalente a percorrermos a linha do Equador, ao redor do planeta Terra, com 4 voltas em um carro de passeio flex abastecido com gasolina comum. Um cidadão comum que percorra 100 km diariamente com seu veículo, para se deslocar de sua residência até o trabalho, demoraria cerca de 4 anos para emitir essa quantidade de CO2e”, diz.





Ele explica: “As emissões de gases causadores do efeito estufa são responsáveis pelo Aquecimento Global e resultam nas Mudanças Climáticas, que podem trazer diversas consequências para o meio ambiente e os seres vivos, incluindo os seres humanos. O IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) já publicou relatórios informando a população e governos sobre o perigo do aumento da temperatura média do planeta.”





“Dentre as consequências, podemos citar o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar, aumento da fome e má nutrição causada pela interferência do clima nas plantações de alimentos, perda da biodiversidade do planeta por conta de condições extremas, e eventos climáticos extremos como os que vimos recentemente na Europa com ondas excessivas de calor e as tempestades que tem ocorrido cada vez com mais frequência no Brasil, com grandes volumes de água, causando deslizamentos de terras, enchentes e desabrigando populações vulneráveis”, completa.





Segundo ele, as atitudes tomadas para redução dos gases causadores do efeito estufa são neutralizadas “com certificados de energia renovável (RECs) para emissões provenientes de consumo de energia elétrica e créditos de carbono provenientes de projetos de redução de emissões”.





Como funciona?

Referente ao inventário, a equipe do Alok passa à 2W todas as informações referentes às fontes de emissão, como a quantidade de passagens aéreas necessárias para deslocar a equipe para a realização do show, os transportes rodoviários utilizados como ônibus, táxi, veículos, caminhões, tanto para o transporte de equipamentos quanto para o transporte de pessoas, quantidade de óleo diesel utilizado nos geradores de energia que foram utilizados no show, e assim por diante.

Com esses dados em mãos, a empresa analisa as informações, faz novas solicitações e após realiza o cálculo que resulta na quantidade total emitida de CO2e. A partir desse valor, são aposentados os Certificados de Energia Renovável e Créditos de Carbono em nome do Show do Alok em Salvador, para compensar as emissões.





“Os certificados de energia limpa são gerados para cada 1 MWh de energia renovável gerada. Já os créditos de carbono são originados por diferentes projetos no Mercado Voluntário de Carbono, totalizando 170 tipos de projetos que abordam assuntos como energia renovável, silvicultura e uso da terra, agricultura, resíduos, aparelhos domésticos, processos químicos e industriais, eficiência energética e troca de combustível e transportes. Cada crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2e”, ressalta Claudio.





Segundo o CEO da empresa, a atitude de Alok deveria ser tomada por parte de mais artistas para fazer a diferença. “Ações como essa mostram a responsabilidade ambiental e social que um artista e seu time possuem, fazendo com que parte dos impactos ambientais causados por conta de um evento seja neutralizado, destacando a ação perante shows convencionais que não medem sua pegada de CO2 e não neutralizam”, afirma.





“Um dos maiores desafios ambientais que a humanidade enfrenta atualmente é o Aquecimento Global e Mudanças Climáticas e a população está cada vez mais consciente e exigindo de seus representantes, sejam artistas, governos, marcas, que mostrem o seu diferencial e sua responsabilidade perante o planeta”, conclui.