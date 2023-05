677

DJ se apresenta no sábado e faz ação nesta terça-feira para premiar fãs (foto: Mauro Pimentel/AFP)



O céu da Grande BH ganhará um show de luzes na noite desta terça-feira (23/5). Em um dos pontos mais altos de Minas Gerais, Alok ativará seu laser, que poderá ser visto por diversos pontos de Belo Horizonte, criando efeitos coloridos luminosos a partir das 20h.





No espetáculo inédito no Brasil, o artista vai tocar oito horas de música ininterruptamente. Será a primeira vez que Alok se apresenta neste formato para o público mineiro.





Os fãs que registrarem o momento e postarem nos stories marcando o perfil do show @alokaie poderão ser convidados do DJ, com recepção e atendimento VIP no sábado, com direito a entradas para o show, acesso ao camarim e uma viagem. A premiação será na quarta-feira (24/5).

“Experiências visuais em shows são tão importantes quanto a música hoje em dia. Embora DJs sempre canalizem suas energias apenas por meio da música, eu queria encontrar uma maneira de levar minhas apresentações para o próximo nível e me comunicar melhor com o público usando luz, vídeo e animação 3D", diz Alok. Informações:@alokaie.