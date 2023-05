Frederico Heliodoro lança o disco solo 'The weight of the news'

677

Frederico Heliodoro mantém carreira solo, além de acompanhar artistas brasileiros e estrangeiros (foto: Dani Gurgel/divulgação)

Depois de participar de "A última sessão de música", a turnê de despedida de Milton Nascimento realizada em 2022, o multi-instrumentista e compositor Frederico Heliodoro se voltou para seu projeto autoral iniciado antes da pandemia. O álbum "The weight of the news", que saiu pelo Minaret Records, selo de Los Angeles, é o sexto disco dele, com 11 faixas inéditas.





O novo disco de Heliodoro tem vários convidados – Louis Cole, Kurt Rosenwinkel, Aaron Parks, Olivia Trummer, Chris Fishman, David Binney, Seamus Blake, Pedro Martins, Antonio Loureiro, Felipe Continentino, Thiago “Big” Rabello e Fred Selva.

Volta ao mundo

O processo de criação de “The weight of the news” começou em 2016. “Lancei o 'Acordar' em 2015, meu penúltimo disco solo cantado. Foi quando entrei no trabalho com o Kurt Rosenwinkel (guitarrista de jazz). Pensei: vou ficar sem fazer disco, vou apenas compor, viajar e viver minhas experiências. Conheci muita gente, toquei em festivais de jazz pelo mundo, fui ao Japão e à China três vezes, não só com o Kurt, mas com o Antonio Loureiro e a Dani Gurgel”, conta Heliodoro.





Com isso, ele se deu tempo para compor e “deixar fluir”, como diz. Quando voltava a Belo Horizonte, onde morava na época, ficava em casa, tocava e experimentava músicas. “The weight” é o primeiro álbum dele em que todas as demos saíram antes. “Já estava com as ideias das músicas prontas quando as gravei. Aliás, não foi gravação ao vivo, foi bem remota, com muito overdub”, conta.





Em 2020, quando chegou a COVID-19, Heliodoro já finalizava o álbum, mas decidiu esperar para lançá-lo. Aproveitou o período pandêmico para mixar e finalizar músicas. “Fiz três versões completamente diferentes para algumas canções. No fim das contas, foi bom, pois tive muito tempo de rodar as lâmpadas necessárias para o disco ficar do jeito que ficou. Estou muito feliz com o resultado”, afirma.





O novo álbum , ao contrário do “Acordar”, que é mais simples, veio “cheio de coisas”, diz Heliodoro. Ou seja, tem bateria, baixo, sintetizadores, piano, guitarra e violão. “Quis fazer um disco mais completo, que retratasse a minha estética musical”, pontua.





O próprio Heliodoro gravou baixo, violão, guitarra, voz, vocal, teclados, baterias e percussões eletrônicas. “Escrevi os arranjos também, mas convidei vários músicos para o disco”, afirma.

“Cris Fishman é um pianista e tecladista de Los Angeles que toca com Pat Metheny, Aaron Parks e Kurt Rosenwinkel, grandes músicos da cena contemporânea do jazz norte-americano”, comenta.





Outros convidados são os parceiros dele de BH, como Felipe Continentino e Pedro Martins. “Tem o Fred Selva também, fazendo uma espécie de sound design.”

Selo de Los Angeles

Heliodoro escolheu um selo da cena jovem de Los Angeles para lançar o novo projeto. “O Minaret Records está crescendo muito”, ressalta. “A princípio, devemos fazer CD, fita cassete e vinil, ao longo do ano. No Japão, o CD físico foi prensado pela Mocloud, um selo de lá. E já saiu o clipe da faixa 'Mundo velho', feito por minha irmã, Isadora Belletti, com a participação de Louis Cole e do Pedro Martins.”





Heliodoro iniciou a turnê de lançamento do disco por Los Angeles, San Francisco, Seattle, Philadelphia, Portland, Boston e Nova York. Mas faz questão de deixar claro que “Weight of the news” é um álbum de música brasileira. “Tem influência do rock, de coisas da Europa, do Clube da Esquina, Beatles, Radiohead”, explica.





“Já tem um tempo que não escuto música com fins de pesquisa. Muitos ouvem música para saber o que está sendo feito e, a partir disso, se posicionar numa rota artística e estética. Mas desde 2015, quando lancei o 'Acordar', dei uma desencanada de ouvir canções com esse objetivo”, comenta.

Nos últimos tempos, ele vem escutando Ella Fitzgerald, Deep Purple, Nat King Cole, Jimi Hendrix. “Para reciclar minha autoinspiração, escuto ideias minhas quando tenho de ouvir algo para poder pesquisar. Tenho um monte de coisas gravadas. Vou e resgato coisas das antigas e as novas de que não me lembro. Se pegar o violão, saem umas três ideias. Então, acaba que influencio a mim mesmo. E gosto do resultado que isso dá.”





Heliodoro conta que participar da turnê de Milton Nascimento, em 2022, o ajudou muito. “Ia lançar esse meu disco no início do ano passado. Decidi esperar passar a turnê do Bituca para poder aproveitá-la, porque já estava vindo de um trabalho com o Kurt e com o próprio Bituca. Foi tudo feito na hora certa. Fiz a turnê nos Estados Unidos, vou tentar fazer uma turnê pelo Brasil e também na Europa”, finaliza.

• Álbum de Frederico Heliodoro

• 11 faixas

• Disponível nas plataformas digitais