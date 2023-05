Ed Sheeran nega ter recebido convite para coroação de Charles 3º

Ed Sheeran esclarece polêmica sobre convite para coroação do rei Charles III (foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) A ausência de artistas britânicos de destaque no “Concerto da Coroação” do rei Charles 3º, no domingo (7/5), levantou uma polêmica nas redes sociais. Tabloides apontaram cantores que se recusaram a se apresentar, como Ed Sheeran. No entanto, a voz de “Shape of you” falou sobre o assunto e negou que tenha recebido convite da realeza.









Ed Sheeran, que também foi acusado de recusar o convite, deu uma entrevista à rádio SiriusXM's e afirmou que nunca foi chamado pela realeza. “Quero esclarecer uma coisa, na verdade, porque saiu muita coisa na imprensa que recusei a coroação e ninguém nunca me perguntou”, disse.





Segundo ele, há possibilidade de os organizadores do evento terem buscado a agenda dos artistas antes de fazer o convite. “Suponho que se eles entrassem na minha agenda on-line e dissessem: 'O que Ed está fazendo no dia 6 de maio?'. Eles diriam: 'Oh, ele está tocando em Dallas’. Acho que foi isso que aconteceu, mas obviamente, a imprensa teve a história negativa de muitas pessoas recusando a coroação. Mas eu nunca recusei”, reforçou.