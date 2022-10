Katy Perry não consegue abrir o olho em show e preocupa fãs

Problema com olho de Katy Perry dividiu opiniões de fãs sobre as possíveis causas (foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Por: Daniela de Faria Diniz

A cantora norte-americana Katy Perry teve dificuldade para abrir um dos olhos durante show em Los Angeles,nos Estados Unidos. Em vídeo, a compositora aparece parada e, com ajuda do dedo, tenta levantar a pálpebra. A cena viralizou nesta terça-feira (26/10) e preocupou os fãs da artista.

Nas redes sociais, a cena dividiu opiniões. Alguns internautas comentaram ser uma brincadeira de Katy Perry durante a apresentação. Outros apontaram a possibilidade de um problema com os cílios postiços. “Não é nenhuma anormalidade com a rainha do pop, apenas mais uma das suas brincadeiras”, comentou um fã. Leia mais: Katy Perry pode receber R$ 150 milhões como jurada do 'American Idol'

Os mais hipocondríacos sugeriram um problema de saúde: o blefaroespasmo, espasmos involuntários nos olhos causados pelo cansaço excessivo. “Ela tem que buscar atendimento com certa urgência, isso é comprometimento neurológico”, alertou uma pessoa.

Ela imitando o olho daquelas boneca, mldsss, o conceito de milhões, ela nunca sai do personagem, te amooo @katyperry https://t.co/se03E6hSb6 %u2014 PALHAÇO DA KATY PERRY %uD83C%uDF44 (@kelwcirilo) October 24, 2022

as pessoas fazendo piada com o vídeo que a Katy PERRY não consegue deixar o olho aberto%u2026 mano isso pode ser um problema seríssimo. %u2014 jhonny (@jhonnyserraa) October 26, 2022

Katy Perry fazendo olho de boneca velha - a thread pic.twitter.com/cUiczfMRnw %u2014 henrique%uD83C%uDF44 (@perryorgasm_) October 26, 2022

Apesar das suposições, a estrela pop não se pronunciou sobre o assunto. O jeito, então, é esperar o próximo show para entender o motivo da “falha mecânica” no olho de Katy Perry.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria