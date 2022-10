Adidas anuncia fim da colaboração com Kanye West após comentários antissemitas

Kanie West (foto: Flickr)

A empresa alemã de equipamentos esportivos Adidas encerrou sua colaboração com o rapper americano Kanye West, também conhecido sob o nome de Ye, depois de seus comentários antissemitas das últimas semanas - anunciou a empresa."Após uma análise profunda, a sociedade tomou a decisão de encerrar imediatamente a colaboração com Ye", declarou o grupo em um comunicado."A Adidas não tolera o antissemitismo, nem qualquer outra forma de discurso de ódio", acrescentou.A empresa havia dito no início deste mês que estava revisando seu relacionamento com West, depois que ele apareceu em um desfile de moda em Paris vestindo uma camiseta estampada com "White Lives Matter".A frase é uma reação de grupos de extrema direita e supremacistas brancos nos Estados Unidos ao movimento "Black Lives Matter", que protesta contra o racismo.Depois, West foi banido do Twitter e do Instagram por postar uma mensagem ameaçadora contra a comunidade judaica.A Adidas ressaltou que é "a única proprietária de todos os direitos de design dos produtos existentes (...) no âmbito da associação", antecipando uma possível batalha judicial.