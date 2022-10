Acidente de carro em Hollywood mata Leslie Jordan, ator de 'Will and Grace'

O ator Leslie Jordan, que tinha 30 anos de carreira, ficou conhecido pela alegria e chamou a atenção com vídeos que postou durante a pandemia (foto: Stefani Reynolds/AFP/30/4/22)

A TV e o cinema perderam Leslie Jordan, de 67 anos, ator de “Will & Grace”. Don LeClair, integrante da equipe de comunicação do artista, informou à agência AFP que o ator americano se envolveu em acidente de trânsito em Hollywood nesta segunda-feira (24/10), mas não deu maiores detalhes sobre a causa da morte dele.



De acordo com sites dos EUA, fontes da polícia de Los Angeles comentaram que ele teria passado mal antes de bater com o carro em um muro.









“Não só foi um grande talento, era uma alegria trabalhar com ele, que ofereceu conforto emocional à nação em um de seus momentos mais difíceis”, acrescentou.





Jordan fez carreira de mais de três décadas na indústria do espetáculo. Participou de sucessos da TV americana, como as séries “Will & Grace”, “American horror story” e “Ugly Betty”.

Em "Will & Grace", ele interpretou Beverley Leslie, trabalho que lhe rendeu o Emmy de Ator convidado, em 2006.

Leslie, ao centro, como Beverley Leslie, personagem de "Will & Grace" (foto: NBC/reprodução)







Ator e comediante versátil, Jordan também atuou no cinema, em produções como “The help”, "Histórias cruzadas" e "Jason vai para o inferno". Também participou de um álbum de música gospel, lançado no ano passado.

Sucesso ''pandêmico'' no Instagram

Em 2020, Jordan se tornou sensação das redes sociais, publicando vídeos divertidos em sua conta no Instagram, enquanto milhões de pessoas permaneciam em casa como parte das medidas de contenção da pandemia.





Em suas publicações, o ator improvisava rotinas caseiras de exercícios ou imitava cantores. Depois delas, passou de menos de 100 mil seguidores para 5,8 milhões.





Fãs recorreram às redes sociais para lamentar a morte do artista. “Obrigado pelos sorrisos que você nos deu. Sentiremos sua falta”, comentou um deles.





No domingo (23/10), o ator fez sua última aparição pública, cantando ao lado do produtor Danny Myrick.





“Leslie Jordan foi um tesouro nacional que levou alegria e esperança a milhões de pessoas”, publicou no Twitter Tim Kelly, prefeito de Chattanooga, cidade do Tennessee onde o artista nasceu e cresceu.

Atualmente, Jordan trabalhava na série "Call me Kat", exibida pela Fox nos EUA, produzida também pela Warner Bros. Ele chegou a gravar nove episódios. O desta quinta-feira (27/10) vai ao ar com homenagem ao ator.

A Fox e a Warner divulgaram comunicados lamentando a morte de Jordan.