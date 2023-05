Web repercute shows de coroação de rei Charles 3º

Katy Perry durante show em comemoração à coroação do rei Charles III (foto: Leon Neal / POOL / AFP)

O concerto de coroação do rei Charles 3º foi realizado nesse domingo (7/5) - um dia após sua coroação histórica na Abadia de Westminster ao lado da rainha Camilla.

As atrações musicais incluíram nomes como Katy Perry, Lionel Richie, Gary Barlow, do grupo Take That, Calum Scott, Olly Murs, Andrea Bocelli, entre outros.

Já outros artistas como Adele e Ed Sheeran foram convidados a cantar no concerto, mas não quiseram, sem dar maiores explicações. Quem também não aceitou participar e não deu nenhuma justificativa foi Robbie Williams. Mas sua antiga banda, o Take That, se apresentou sem ele.

Outra grande atração que recebeu um convite para cantar na celebração foi Elton John -grande amigo de da princesa Diana- mas o artista, no entanto, não poder comparecer, pois está no meio de sua turnê europeia.

#CoronationConcert

Nas redes sociais, a hashtag #CoronationConcert (concerto de coroação em português) ficou entre os assuntos mais comentados do mundo durante todo o dia. O príncipe William subiu ao palco em um discurso emocionante para seu pai e também prestou homenagem a sua falecida avó, a rainha Elizabeth.

"Como minha avó disse quando foi coroada, 'coroações são uma declaração de nossas esperanças para o futuro'", disse o príncipe William, citando o discurso de coroação da rainha Elizabeth em 1953. "E eu sei que ela está lá em cima, cuidando de nós com carinho. Ela seria uma mãe orgulhosa."

Mas o ponto alto da noite foi quando todos -incluindo o rei Charles, a rainha Camilla e outros membros da família real- se levantaram para dançar "All Night Long" interpretada por Lionel Richie.

Lionel Richie -performing All Night Long at the King's Coronation Concert. Excellent performance! pic.twitter.com/E3K5NCVnPM — fms (@Richiefan55) May 7, 2023

Katy Perry também empolgou a multidão com sua performance de "Roar", antes de dedicar a música "Firework" ao rei Charles 3º e seu trabalho de caridade.