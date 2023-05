Coroação do Rei Charles III terá música de brasileiro

O paulista Moysés dos Santos disse estar surpreso por ter sua música escolhida para uma das comemorações da coroação de Charles III (foto: Reprodução / Instagram / Moysés dos Santos)

A coroação do Rei Charles III em Londres, Inglaterra, que começa na manhã deste sábado (6/5), contará com um toque brasileiro. Isso porque uma das músicas escolhidas pelos organizadores do Palácio de Buckingham é ‘Brighter days’, que foi co-escrita pelo brasileiro Moysés dos Santos.

A canção será entoada por um coral de 300 pessoas, como parte do programa de concertos que acontecerão em Windsor, no dia seguinte da coroação.“Isso é história! Não sabia que a música ia ser escolhida por ele, pelo time dele. Um coral de 300 pessoas vai cantar nesse dia e está todo mundo feliz. Não falei com a minha família ainda. Vou ter que falar!”, contou Moysés para a Rádio França Internacional.

"Brighter days” foi escrita pela cantora Emeli Sandé. Atualmente, a música tem quase 10 milhões de reproduções no Spotify e 1,4 milhão de visualizações no YouTube. A canção, escrita durante o lockdown por conta da pandemia do coronavírus, foi utilizada em um anúncio de bombons, na Itália, e teria sido tocada para a Rainha Elizabeth em uma cerimônia na Abadia de Westminster.



Moysés dos Santos é paulista. Ele viajou para a Inglaterra, pela primeira vez, em uma turnê com uma banda gospel. Anos depois, o baixista decidiu voltar para o país, com a desculpa de estudar jazz no Conservatório de Birmingham, mas não concluiu o curso.

Atualmente em estúdio para a gravação do seu álbum, Moysés já se apresentou com nomes como Janelle Monae, Gavin James e Omar Kamaal Williams.