Tudo o que você precisa saber sobre a coroação do Rei Charles III

Charles III será coroado rei após 8 meses do falecimento de sua mãe, a Rainha Elizabeth II (foto: ImageView) Charles III será oficialmente coroado rei neste sábado (6/5), às 6h em horário de Brasília, em uma cerimônia na Abadia de Westminster. Assim como promete ser seu reinado, a cerimônia vai unir ritos milenares da realeza britânica com toques de modernidade.





Segundo a imprensa britânica, a motivação para a realização de uma cerimônia mais comedida são a pauta ambiental, defendida há anos por Charles, e a ameaça de recessão econômica vivida pelos britânicos. Além disso, as mudanças da sociedade, e de como ela enxerga a monarquia, também parecem ter influenciado a cerimônia.





Casada com Charles, a rainha consorte Camilla (título dado ao cônjuge do rei ou rainha vigente) também será coroada no evento. Teoricamente, uma rainha consorte tem a mesma posição social e o status do cônjuge, mas historicamente não tem os mesmos poderes políticos.

Presenças confirmadas na coroação





O príncipe Harry, filho mais novo do rei, que se distanciou da maioria dos membros de sua família ao renunciar ao cargo e criticar publicamente a monarquia, também confirmou presença após meses de negociações com o Palácio de Buckingham. A esposa dele, Meghan, no entanto, não irá acompanhá-lo e ficará na Califórnia com os filhos.





Os líderes políticos da Venezuela, Rússia, Irã, Mianmar, Afeganistão e Síria não foram convidados. Nicarágua e Coreia do Norte só receberam convites para os chefes de suas representações diplomáticas. O presidente dos EUA, Joe Biden, será representado pela esposa, a primeira-dama Jill Biden.

Shows e atrações

A celebração do novo rei contará com shows abertos ao público no gramado do Castelo de Windsor, para mais de 20 mil pessoas, incluindo convidados reais. Os artistas Lionel Richie, Katy Perry e Andrea Bocelli irão se apresentar, além de um grupo diversificado de cantores, como refugiados da Grã-Bretanha, grupos de canto LGBTQIAP+ e também por pessoas surdas e, juntos, formarão o "Coral da Coroação".

Rainha consorte Camilla também será coroada (foto: Reprodução/Redes sociais)





Os cantores de ópera Andrea Bocelli e Sir Bryn Terfel e a cantora britânica Freya Ridings subirão ao palco do evento. Um coro de 300 pessoas, treinado por Amanda Holden e pela dançarina Motsi Mabuse, também é destaque. Haverá, ainda, um coral da Commonwealth, mas virtualmente. Um show de luzes com drones, lasers e projeções irá iluminar as atrações.

Trajetória de Charles III

Nascido em 1948, Charles Philip Arthur George foi o primeiro dos quatro filhos de Elizabeth II e do Príncipe Philip e sempre esteve determinado a assumir o trono. Em 1958, foi designado Príncipe de Gales e enviado para a mesma escola em que seu pai estudou, na Escócia.





Como príncipe de Gales, Charles assumiu funções oficiais em nome da rainha. Ele fundou o The Prince's Trust, em 1976, e patrocina The Prince's Charities. Além disso, é patrono, presidente ou membro de mais de 400 outras instituições de caridade e organizações.





Como um ambientalista autodenominado, Charles falou publicamente sobre questões como agricultura orgânica e mudanças climáticas, o que lhe rendeu prêmios e reconhecimento de grupos ambientalistas.

Impopularidade

Charles III, aos 74 anos, foi um dos integrantes da monarquia britânica com maior impopularidade, apesar do intenso trabalho em causas beneficentes, da defesa na causa ecológica e da luta contra as mudanças climáticas. A impopularidade só cresceu quando se casou com Diana, visto que ela mantinha a atenção por conta do enorme carisma, e, depois, com os conflitos matrimoniais.





Em 1970, Charles III conheceu Camilla Shand, por quem se apaixonou e atualmente assume o posto de rainha ao lado dele. Apesar do sentimento, Camilla se casou com o major Andrew Parker Bowles, com quem teve dois filhos, e Charles III se casou com Diana Spencer em 1981, com quem também teve dois filhos. O casamento, no entanto, foi turbulento do começo ao fim, e terminou em 1992, com divórcio oficial em 1996.





Após a morte de Diana em um acidente de trânsito, em 1997, Charles precisou de uma grande campanha de relações públicas para superar o elevado índice de impopularidade. Isso porque, na época do divórcio, Charles já mantinha uma relação com Camilla, divorciada em 1995, o que provocou grande polêmica quando a imprensa divulgou suas escandalosas conversas íntimas por telefone.





Em 2005, Charles se casou com Camilla, durante muito tempo observada com desconfiança pelos britânicos, que a consideravam responsável pelo fracasso do matrimônio com Diana. Mas, aos poucos, conseguiu ser aceita e acabou conquistando a simpatia popular, além de ser reconhecida pelo impacto positivo do apoio que ela oferece ao marido.