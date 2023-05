Ouro e bordados, as vestes cerimoniais da coroação de Charles III

Em sua coroação no sábado (6) em Londres, Charles III vestirá as pesadas túnicas douradas de seus antepassados, inspiradas em trajes religiosos e destinadas a evocar a natureza divina da realeza.



A maioria das vestimentas já foi usada pelo avô de Charles III, George VI, em sua coroação em 1937, e por seu bisavô, George V, em 1911.



Embora seja costume reutilizar algumas roupas históricas, o rei também usará roupas de coroações anteriores "no interesse da durabilidade e eficiência", disse o Palácio de Buckingham.



Estas são as vestes que o monarca usará durante a cerimônia, por ordem de aparição.



- Toga de Estado -



A toga de Estado, uma longa capa de veludo bordado, é usada pelo monarca em sua chegada à Abadia de Westminster. Charles vai usar a que foi fabricada para George VI, de veludo carmesim.



O forro e a renda desta vestimenta foram preservados até a coroação por Ede and Ravenscroft, o alfaiate mais antigo de Londres, que confeccionou roupas para todas as coroações desde a dos reis William III e Mary II em 1689.



- Camisa de linho branco -



O monarca usará uma camisa de linho branco simples para sua unção com óleo sagrado.



- Colombium sindonis -



Em latim, o "colombium sindonis" é uma vestimenta usada após a unção. É uma túnica de linho branco sem mangas, com gola simples fechada por um único botão. Já foi usado pelo rei George VI.



- Super túnica -



A "super túnica" é um manto de seda bordado a ouro, de mangas compridas, usado após a cerimônia de unção.



A vestimenta foi feita para o rei George V e também foi usada por George VI e pela rainha Elizabeth II em 1953. Pesa cerca de dois quilos.



Seu estilo mudou pouco desde os tempos medievais e é inspirado nas vestimentas religiosas. A seda é tecida com finas peças de ouro.



- Cinto da coroação -



Também feito em 1937, o "cinto de espada da coroação" é feito de tecido bordado a ouro e tem uma fivela também de ouro. É colocado à volta da cintura do monarca, por cima da "supertúnica".



A fivela do cinto é estampada com os emblemas nacionais. Seu fechamento serve para segurar a "espada da oferenda", que deveria proteger o bem e punir o mal.



- Estola real -



A longa e estreita estola de seda bordada a ouro é colocada nos ombros do monarca. É semelhante às estolas usadas por padres ou bispos.



- Manto imperial -



Junto com a "supertúnica", o manto imperial é a outra vestimenta impressionante da coroação.



Este longo manto, que vai até o chão, é usado sobre a supertúnica. Foi confeccionado para a coroação de George IV em 1821 e será a vestimenta mais antiga usada na cerimônia de sábado.



É feito de tecido dourado tecido com fios coloridos. Tem um fecho dourado no peito representando uma águia.



Os motivos do manto são rosas vermelhas, cardos azuis, trevos verdes, flores-de-lis e águias. Pesa entre três e quatro quilos.



William, o filho mais velho do rei Charles e herdeiro do trono, ajudará a colocar o manto em seu pai.



- Luva da coroação -



O monarca usará esta exclusiva luva de couro branco na mão direita, com a qual segurará o cetro do sobreano e a cruz durante a cerimônia.



Esta luva foi feita para o rei George VI. O punho é bordado com emblemas nacionais como rosas, trevos, cardos e nozes em fio metálico dourado.



- Toga de gala -



As togas de gala, que os monarcas coroados usam ao sair da abadia, são mais pessoais do que as togas de Estado que usam ao entrar na igreja.



Charles III vai vestir a toga de veludo de seda roxa com bordados de ouro do seu avô George VI.