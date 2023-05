Lula chega em Londres para coroação de Charles III

O presidente brasileiro ainda tem a missão de buscar apoio para paz entre Rússia e Ucrânia (foto: Vicente Nunes/CB/D.A Press ) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou, nesta sexta-feira (5/5), em Londres, para uma visita de dois dias. O primeiro compromisso oficial está marcado para as 16h.

O líder brasileiro terá uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, na tradicional 10 Downing Street. O encontro, que terá como um dos temas principais a guerra da Rússia com a Ucrânia, deverá durar 45 minutos. Lula quer atrair o Reino Unido para um seleto grupo de nações voltadas para negociar a paz na região.

Bom dia! Já em Londres, onde hoje me encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, @RishiSunak e participo da recepção oferecida pelo Rei Carlos III %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDEC%uD83C%uDDE7



%uD83C%uDFA5: @ricardostuckert pic.twitter.com/pGHa1F9j4Z %u2014 Lula (@LulaOficial) May 5, 2023









Londres está em festa, com centenas de milhares de turistas. Mas há restrições de circulação por todos os lados, devido ao forte esquema de segurança. Mais de 11 mil policiais foram convocados para garantir que nada fora do script ocorra. Há um bunker subterrâneo nas proximidades da Abadia, totalmente à prova de ataques a bombas, para monitorar a segurança na cidade.

Os britânicos aproveitaram a manhã ensolarada para desfrutar da beleza do Hyde Park, que fica no coração de Londres. Apesar da expectativa em torno da festa de coroação de Charles III, muitos preferem manter a rotina. Pesquisas mostram que dois terços dos cidadãos do Reino Unido são contra gastos para a cerimônia de coroação, dado o momento complicado pelo qual passa o país, com inflação alta e aumento da pobreza.