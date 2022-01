Banda Akatu faz show em BH com Belo, Ferrugem e Matheus Fernandes

Criada em 2015, banda Akatu quer chamar a atenção do Brasil para o samba e o pagode de Minas (foto: Amos Rodrigues/divulgação)

O Akatu, grupo que está recolocando Minas Gerais no mapa nacional do pagode 30 anos depois do estouro do Só Pra Contrariar, faz, nesta quinta-feira (27/1), no Expominas, um show que promete ser o marco de sua trajetória. A apresentação, que contará com Belo, Ferrugem, Menos é Mais, Suel, Di Propósito e Matheus Fernandes, terá registro audiovisual que vai gerar o novo trabalho da banda, "Degrauzinho por degrauzinho", com previsão de lançamento em março.









DIVISOR DE ÁGUAS

“É uma outra vertente da banda, que antes vinha trabalhando só com cover. O próprio público já cobrava que a gente apresentasse mais músicas autorais. No Expominas, vamos fazer 15 canções, 12 delas são composições nossas. ‘Degrauzinho por degrauzinho’ é o divisor de águas, marca o momento de virada de chave do Akatu”, destaca, chamando a atenção, ainda, para os convidados de renome nacional.





A aproximação do grupo com Belo, Ferrugem, Menos é Mais, Suel e Di Propósito se deu por duas vias. Uma delas foi o projeto “Encontro de gerações”, que Akatu gravou no ano passado, no Rio de Janeiro, ao lado do Grupo Revelação, tendo como convidados Vitinho e Xande de Pilares. O registro audiovisual, que já trazia a autoral “A mulherada está solteira”, de Beg Candeia, alcançou repercussão nacional.





“Esse trabalho tinha ‘Complicado’, versão que a gente gravou com o Vitinho, ganhou a internet e foi compartilhada pelo Neymar e pelo Thiago Silva (jogadores da Seleção Brasileira). Nosso trabalho começou a ser mais benquisto a partir do sucesso dessa música. O ‘Encontro de gerações’ despertou o interesse dos artistas do nosso segmento. Foi um estalar de dedos que chamou a atenção geral para nosso trabalho”, diz Lukas.





Outro momento de aproximação com os convidados de hoje foi o festival Vai ter Samba, realizado em setembro e outubro do ano passado, no Mega Space. Todos passaram pelo palco do evento, que teve o Akatu como uma espécie de banda residente.





“Dos nossos convidados para o show no Expominas, o único que não participou do Vai ter Samba foi o Matheus Fernandes, até porque ele é de outro segmento. Mas a gente já tinha cruzado com ele em outras ocasiões. Nossa parceria vai dar o que falar, porque mistura pagode com sertanejo”, diz o vocalista do Akatu.

PORTAS ABERTAS



Lukas diz que o sucesso que seu grupo vem fazendo pode abrir portas para outros artistas do cenário do samba e do pagode em Minas Gerais.





“Além de ser uma realização para o Akatu, o show e o registro dele são um golaço para o samba mineiro. É uma forma de mostrar que existe samba e pagode fora do eixo Rio-São Paulo. O samba de Minas merece ser valorizado”, afirma.





Em 2017, o grupo lançou o CD “Meu momento” e, no ano seguinte, “Vamo cantar”. Em 2020, foram três trabalhos: “Ensaio Akatu”, “Akatu relax” e “Luau Akatu”. Em 2021, chegou “Encontro de gerações”.





Com relação ao show desta noite, Lukas Gabriel garante que serão seguidos todos os protocolos sanitários de prevenção e combate à COVID-19.





“DEGRAUZINHO POR DEGRAUZINHO”

Show da banda mineira Akatu. Com Belo, Ferrugem, Menos é Mais, Suel, Di Propósito e Matheus Fernandes. Nesta quinta-feira (27/1), a partir das 21h. Expominas, Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira. Ingressos: R$ 120 (camarote) e R$ 65. Informações: (31) 3332-2744