Alexandre Nero e Henrique Portugal fazem show no Distrital do Cruzeiro

Alexandre Nero já lançou quatro discos. O último é "Revendo amor: Com pouco uso, quase na caixa"

O “skank” Henrique Portugal abre nesta quinta-feira (27/1), no Distrital, a temporada de seu projeto solo “Henrique Portugal e Solar Big Band convidam”. Eles recebem o ator Alexandre Nero, que também é músico e está lançando seu quarto disco, “Revendo amor: Com pouco uso, quase na caixa”.O repertório terá canções autorais dos dois, Bob Marley, Caetano Veloso, Rita Lee e Tim Maia, além de Skank. A banda de Henrique reúne Ruben di Souza (baixo), Alexandre Tamietti (bateria), Nega Kelly (backing vocal), Henrique Comarcaj (trombone), Emiliano Garcia (sax), Lucas Mel (trompete) e Acauã Ranne (guitarra).O espaço começa a funcionar às 21h. Ingressos custam R$ 100 e podem ser comprados no site Sympla. O Distrital fica na Rua Ouro Fino, 452, Cruzeiro.