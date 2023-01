Black Eyed Peas compartilha meme brasileiro envolvendo Homem-Aranha

Perfis criaram memes com parte da letra da música e uma foto do personagem de Homem-Aranha (foto: Reprodução Redes Sociais )

“Juro que eu não estou inventando isso. Sempre que eu ouvia a música, eu pensava: ‘ah, a música do Homem-Aranha’”, escreveu Lucas Evangelista no grupo ‘Teioso Postagem’.

A publicação foi repostada no Twitter, onde o perfil oficial do Black Eyed Peas comentou. O tuíte citou o caso do brasileiro e acrescentou o emoji de um polvo, uma aranha e uma teia, que fazem referência ao filme.

https://t.co/op8smWfEb2 — Black Eyed Peas (@bep) January 14, 2023



Nos comentários, outros perfis fizeram montagens e memes com o personagem e a letra da música - escrita de uma forma bem "brasileira". "Agarafile" é a escrita do som de "I gotta a feeling", que é o título e a primeira frase da música do Black Eyed Peas que virou parte da brincadeira. a galera do gp do face puta pq o meme chegou no cuzil

pic.twitter.com/jbgDG97Gie — full of farofa (@JasmimTeles) January 12, 2023





