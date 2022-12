'Pegadinha' sobre a morte de celebridades viraliza nas redes sociais

No Brasil, os principais artistas vítimas da trollagem são: Roberto Carlos, Silvio Santos, Alcione e Fábio Júnior.

Chuva alaga e bloqueia túnel do Morro do Boi, em Balneário Camboriú

COVID-19: 40 mil crianças e adolescentes ficaram órfãos de mãe no Brasil

“Eu assistiria umas 3h sem parar a trend falando que o artista preferido dos pais morreu, é melhor coisa que já inventaram”, afirmou um perfil no Twitter.

Apesar de muitos se divertirem com as reações, alguns internautas criticaram a tendência.“Ou eu tô velho e chato ou essa nova trend do tiktok é uma brincadeira bem de mau gosto”, comentou uma pessoa.