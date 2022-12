Chuva alaga e bloqueia túnel do Morro do Boi, em Balneário Camboriú

Atenção motorista:



Fluxo na BR-101 km 141 sentido norte (Túnel do Morro do Boi) bloqueado novamente pela concessionária para obras de desobstrução.

Não há previsão para nova liberação. %u2014 PRF SC (@PRF191SC) December 26, 2022

Fortes chuvas causaram o alagamento e o consequente bloqueio do túnel Morro do Boi, no litoral norte de Santa Catarina, na madrugada desta segunda-feira (26/12). Por volta das 2h30, a rodovia chegou a ser totalmente bloqueada no túnel no sentido Paraná.