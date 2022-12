Verão começa com previsão de chuvas acima da média no país

Região Metropolitana de Belo Horizonte terá índices acumulados de chuvas acima da média (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press)

O verão começa nesta quarta-feira (21) no hemisfério sul, oficialmente às 18h48 (horário de Brasília). Mas, em vez de sol brilhando e altas temperaturas, em diversas regiões do país a estação se inicia com chuva e temperatura longe do calorão esperado.



Esta deve ser uma característica deste verão. Ao menos na primeira semana, o calor não deve prevalecer. Além disso, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a expectativa é de chuvas acima da média em praticamente todo o território nacional --regiões Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste.





A nova estação herda da primavera a ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), uma faixa de nebulosidade que segue ativa, formando nuvens carregadas, tempestades e rajadas de vento.



Segundo a pesquisadora Ana Ávila, do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, a ZCAS é um fenômeno típico de verão, mas neste ano começou a atuar já na primavera e deve continuar provocando precipitações em grande parte do país.

São chuvas intensas, diz Ávila, com potencial para a formação de enchentes e alagamentos. "Teremos chuva acima da média em várias regiões do país nessa estação", afirma.



Na capital paulista, o verão deve ser marcado por chuvas irregulares, mas a expectativa é que a precipitação fique próxima do esperado para o período, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura. Quanto às temperaturas, devem se assemelhar às do verão passado, ligeiramente abaixo da média esperada, em torno dos 29º C.

Confira como será o verão em cada região do país:

Sudeste

O verão no Sudeste deve ser marcado pela irregularidade do regime de chuvas, com acumulados acima da média nas regiões leste e oeste do estado de São Paulo, no Espírito Santo, no Triângulo Mineiro e na região metropolitana de Belo Horizonte. Nas demais áreas, a previsão é de chuvas ligeiramente abaixo da média. Já as temperaturas devem ficar um pouco acima da média.

Sul

A previsão indica um volume de chuvas próximo do esperado para o período, em toda a região. As temperaturas podem ficar ligeiramente acima da média no Rio Grande Sul, que deve ter menos chuva do que Paraná e Santa Catarina.

Norte

Segundo o Inmet, a previsão é de chuvas acima da média em grande parte da região. No sul dos estados do Amazonas e Tocantins, bem como no sudoeste do Pará, a previsão é de chuvas ligeiramente abaixo da média durante o verão. A temperatura deve ficar dentro do esperado para o período.

Nordeste

A previsão do Inmet também aponta chuva acima da média em quase toda a região até março de 2023. Em áreas da Bahia, Sergipe e Alagoas, o volume de chuvas deve ficar ligeiramente abaixo da média. Já a temperatura deve ficar acima da média histórica em grande parte da região, exceto no norte dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, onde há previsão de dias consecutivos de chuva.

Centro-oeste

A tendência para o verão é de chuvas acima da média histórica em praticamente toda o Centro-Oeste, exceto no sul de Mato Grosso do Sul, norte de Mato Grosso e oeste de Goiás. As temperaturas devem ficar ligeiramente acima da média para o período.